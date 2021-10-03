В Оренбуржье задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

«Подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае задержали при попытке угона автомобиля, подтверждаем. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Напомним, полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в оренбургском Гае, им оказался 29-летний ранее судимый мужчина.

Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления.

СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях.