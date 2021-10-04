Британские военные начали доставлять топливо на АЗС

Военнослужащие британской армии в понедельник начали помогать в доставке бензина на автозаправочные станции Соединенного Королевства для разрешения продолжающегося в стране топливного кризиса. Один из бензовозов с военным водителем за рулем прибыл на АЗС в местечке Хемел-Хампстед графства Хартфордшир на юго-востоке Англии, сообщили СМИ.

Именно заправки этого региона, а также Лондона, где сохраняется наиболее тяжелая ситуация с доставкой топлива, будут основными направлениями применения военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Всего в «Операции Эскалин» задействованы 200 военнослужащих. Из них половина – водители, половина – сопровождающие.

Как сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер, «на 22% бензоколонок в Лондоне топлива нет вообще, на некоторых бензоколонках топлива нет уже неделю». По оценке Балмера, «может потребоваться около недели – десяти дней, чтобы бензоколонки заполнили свои хранилища до обычного уровня». При этом, по информации ассоциации, на 60% Лондона и юго-запада Англии доступны оба вида топлива.

В остальных частях Соединенного Королевства ситуация чуть лучше: оба вида топлива доступны на 67% заправочных станций, но 17% АЗС все же продолжают стоять пустыми.

Напомним, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.

Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.

Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис.