Лавров: Заход эсминца США в Черное море не добавляет стабильности

Действия США по отправке эсминца в акваторию Черного моря не добавляют стабильности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Демонстрация флага ВМС США в Черном море – это не единичный случай. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, «это, конечно, не добавляет стабильности. Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики».

Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность на Черном море.

«Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», – заявил глава российского МИД.

Он также отметил, что у России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с Московой.

«У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия – НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия – НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес – нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию», – сказал он журналистам.

Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».

Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.