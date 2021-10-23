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В МИД констатировали возвращение НАТО к состоянию холодной войны
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На текущий момент Североатлантический альянс фактически вернулся к состоянию холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», – заявил Грушко в эфире НТВ, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу ответил на слова немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.
До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Столтенберг посоветовал России не опасаться вступления Украины в НАТО
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России не следует бояться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение [о вступлении Украины в НАТО] будет принимать Украина и 30 стран – членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина – это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – передает его слова РИА «Новости».
Так Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США, по сути, открывает Украине двери в НАТО, приехав в Киев.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией.
Немецкие СМИ: НАТО приготовилось к конфликту с Россией
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В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
«В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах», – передает РИА Новости текст автора издания Пауля-Антона Крюгера.
«Так альянс делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования», – говорится в статье.
«Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять «очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России». (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе».
«В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов».
«В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия».
«Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись «не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных», заявил Столтенберг».
«Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США», – пишет Süddeutsche Zeitung.
Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро
Путин обвинил лидеров стран НАТО в нарушении данных России обещаний
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Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, заявил президент Владимир Путин.
«Смотрите, что происходило в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?» – добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.
«Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит», – добавил российский лидер.
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Ранее в четверг в МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
Шойгу: НАТО стягивает силы к нашим границам
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Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, напомнив главе германского министерства, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – приводит РИА «Новости» слова Шойгу.
Он подчеркнул, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, «к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО».
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«Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – добавил Шойгу.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.
До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.
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Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине
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Страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что последствием расширения НАТО на восток уже стало приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. «Вот в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить «Томагавки», ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – сказал Путин.
«Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?» – продолжил президент России. «Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части [России] ракеты подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Нам-то что делать в этой ситуации?» – задался вопросом российский лидер.
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В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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В НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс
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У Кремля есть все основания для беспокойства по поводу возможного вступления Украины в НАТО, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее», заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.
«Украина – суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», – приводит РИА «Новости» слова бывшего представителя НАТО в России, сказанные украинскому изданию «Обозреватель».
При этом Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Пушков указал на исходящую от Украины угрозу для НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил об исходящей от Киева угрозе для Европы и НАТО, так как нынешние украинские власти стремятся втянуть альянс в вооруженный конфликт с Россией.
Пушков отметил в Telegram, что «не вполне понятно, на кого рассчитаны заверения (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, что России не следует опасаться включения Украины в НАТО, поскольку это «оборонительный альянс».
«Удивительная «наивность». Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО. Какую страну-члена альянса защищала НАТО от сербов? Весной 2011 года этот «оборонительный» альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии, которая привела к расколу этой страны и социальной катастрофе. Кого из своих членов «оборонял» альянс в этой войне? 25 стран-членов НАТО в той или иной форме поддержали агрессию США и Британии в Ираке. А сейчас США еще намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая», – напомнил сенатор.
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В связи с этим он призвал не рассказывать «сказки» об «оборонительном» характере НАТО –военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России».
«И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО», – заключил Пушков.
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, российский лидер обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс.
Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Между тем глава Пентагона уже посетил Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. Зеленский говорил о якобы способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем
России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин.
Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО.
«Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника».
Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки страной истребителей F-16 у США.
Акар заявил, что «начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
«Усиление Турции также означает усиление НАТО», – добавил он.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Турция указывала, что ее позиция по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это.
В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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В НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая
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Главы военных ведомств стран НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны Североатлантического альянса с учетом смещения глобального баланса сил в результате подъема Пекина, интенсивной модернизации армии КНР, новых ядерных и кибернетических возможностей Китая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Как сообщил генсек НАТО, Североатлантический альянс ответит на интенсивную модернизацию армии Китая, приобретение Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей. «НАТО изучает пути адаптации ко все более конкурентному миру, в котором мы видим все больше соперничества между государствами. Глобальный баланс сил в нем смещается в результате подъема Китая», – сказал Столтенберг.
«Часть картины новых угроз и вызовов – Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. Китай развивает продвинутые ядерные системы и ракеты дальнего радиуса действия. Мы видим, как Китай становится все ближе к нам, не в последнюю очередь в киберпространстве. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, – это все, в частности, в ответ на действия Китая», – заявил генсек НАТО.
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Столтенберг подчеркнул, что министры обороны альянса, в частности, согласовали стратегию НАТО по искусственному интеллекту, договорились о создании более технологически продвинутых систем вооружений. Он также подчеркнул, что все планы по защите евроатлантического пространства также могут применяться для ответа на подъем Китая.
По словам Столтенберга, министры обороны НАТО также утвердили обязательные задачи для государств альянса по приобретению новых вооружений и техники.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии у Соединенных Штатов намерений «сдерживать и подавлять» Китай. При этом глава Госдепа США призвал страны с осторожностью рассматривать возможность инвестиций в КНР из-за нечеткого разделения частных и государственных компаний в КНР.
Напомним также, в конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.
Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.
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НАТО решило изучить возможности переброски войск в Черноморский регион
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Страны НАТО приняли решение усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО, Североатлантический альянс также изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе.
Столтенберг выступил с утверждением, что «страны НАТО нарастили присутствие в Черноморском регионе: в море, воздухе и на суше» якобы «в ответ на агрессивные действия России». «Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что альянс считает Черноморский регион стратегическим. «Три страны НАТО являются прибрежными государствами – Турция, Румыния и Болгария. В этом же регионе находятся два наших важных партнера – Грузия и Украина», – сказал генсек.
По словам Столтенберга, министры обороны стран НАТО провели оценку угроз от ракетного потенциала России, приняли решение усилить свои ВВС и ПВО, а также вновь объявили, что у НАТО нет намерений разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками». При этом генсек НАТО не уточнил, развернуты ли в Европе «старые» модификации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками.
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«Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Это включает значительное улучшение нашей противоракетной обороны, укрепление нашего потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки, а также повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию», – заявил Столтенберг.
На этом фоне генсек НАТО заявил также о желании альянса способствовать укреплению контроля над вооружениями и борьбе с распространением оружия массового уничтожения, не объяснив, как это соотносится с планами увеличения военных возможностей альянса.
Генсек также проинформировал, что альянс одобрил всеобъемлющий план по защите альянса. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, этот план определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В Кремле убедились в правильности прекращения официального диалога с НАТО
Стратегия НАТО по сдерживанию России подтверждает правильность решения Москвы о прекращении официального диалога с альянсом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», – передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле не питали иллюзий в отношении НАТО. «Мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути», – передает РИА Новости слова Пескова.
Он уточнил, что этот альянс не создан для мира, а создан для конфронтации.
«Он был задуман, собран и спроектирован для конфронтации. Он выполняет свою функцию», – добавил Песков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Напомним, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс действует в логике холодной войны, это не может не сказаться на отношениях с Россией.