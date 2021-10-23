Шойгу ответил на заявления министра обороны ФРГ о сдерживании России

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, напомнив главе германского министерства, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – приводит РИА «Новости» слова Шойгу.

Он подчеркнул, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, «к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО».

«Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – добавил Шойгу.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.

Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.

До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.

Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.

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