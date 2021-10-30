Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября

Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома

«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.

«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.

«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.

«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».

Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.

Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».

Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.

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