|
|
Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил близкий к переговорам источник.
«С 2021 года цена на газ [для Молдавии] в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», – приводит слова источника ТАСС.
«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночным ценам», – уточнил источник.
По его словам, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров». Кроме того, как сообщил близкий к переговорам источник, «Молдавия по новому контракту с Газпромом, который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы». «Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», – уточнил источник.
Накануне министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Напомним, 1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
|
|
Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Западные СМИ узнали условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии
|
|
Газпром предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщили источники Financial Times.
По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант».
По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.
Ранее Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн долларов). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
|
|
«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша попросила Газпром снизить цены на газ
|
|
Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому контракту.
«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с Газпромом. 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в Газпром и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
|
|
Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
|
|
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет
|
|
Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и «Молдовагазом» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
|
|
Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
|
|
«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
|
|
Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром решил рассмотреть обращение Польши о снижении цены на газ
«Газпром экспорт» получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, говорится в пресс-релизе российской компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки до 10 млрд кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 млрд кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года, передает РИА «Новости». Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и Газпром перечислил «переплату» в 1,5 млрд долларов, продолжив обжаловать решение суда.
Накануне PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»
Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».
Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Жители Молдавии заявили о недовольстве политическим курсом новой власти
Среди жителей Молдавии становится все больше тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, говорится в результатах социологического опроса, проведенного молдавской компанией Date Inteligente (iData).
У граждан страны поинтересовались, как они считают, в правильном ли направлении развивается сейчас республика. Согласно данным опроса, в июле 52,4% респондентов посчитали, что Молдавия развивается в правильном направлении, а 36,4% уверены в том, что курс нужно сменить, еще 11,2% во время опроса не определились, передает РИА Новости.
В октябре курс властей одобрили 42,4% населения, 40,9% людей считали курс ошибочным, не определились тогда 16,7%.
Опрос проходил в период с 3 по 18 октября, приняли участие в нем 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля. Партия «Действие и солидарность» сформировала большинство в парламенте, также появилось новое правительство, его возглавила Наталья Гаврилица. Партия выступает за сближение с Евросоюзом.
Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»
Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).
Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.
«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.
«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.
«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.
Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».
Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД