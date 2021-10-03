В Крыму сочли чушью план Киева вернуть полуостров к 2030 году

Обещание Киева вернуть Крым к 2030 году является «очередным обманом», заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Жалко тот народ, где такие «слуги». Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей – это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут «перемоги» там, где априори их быть не может», – сказал он РИА «Новости».

Он отметил, что к 2030 году Украины как государства не будет, и она «развалится как Югославия в свое время».

«А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: «Дайте денег», – заключил Чегринец.

Ранее в правящей на Украине партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского анонсировали возвращение Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева к 2030 году.

В сентябре украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Крым – это битва за Украину, и если Киев откажется от своих усилий по «возвращению» полуострова под свой контроль, то суверенной страны не будет.