Эксперт: Подмосковье в начале ноября столкнется с «резиновым туризмом»

Если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то москвичам-автомобилистам следует поменять резину на зимнюю. Однако, поскольку в нерабочие дни в Москве шиномонтажи работать не будут, они могут попробовать воспользоваться Подмосковными сервисами, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.

«В первую очередь, автомобилистам следует думать о своей безопасности и о безопасности других участников движения. Соответственно, если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то совершенно точно следует либо перейти на общественный транспорт, отказавшись от использования частного, либо менять резину на зимнюю», – говорит Бахарев.

Он отмечает, что ряд автомобилистов способны поменять летнюю резину на летнюю самостоятельно, однако он напоминает, что необходимо при этом соблюдать технику безопасности.

«Если же резину нужно менять в сервисе, то я бы рекомендовал воспользоваться шиномонтажами в Подмосковье, где они во время нерабоччих дней будут открыты. Думаю так большинство автомобилистов и сделают. Время менять резину пришло, и не стоит обращать большого внимания на то, что погода сейчас нестабильна и иногда уходит в некий плюс. Нет больше причин откладывать смену резины», – заключил эксперт.

Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Позже, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни, подчеркнув, что будет приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, включая сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, включая шиномонтажи. Тем не менее, в Подмосковье шиномонтажи продолжили работу в прежнем режиме.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД