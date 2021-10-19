Голикова предложила Путину объявить нерабочую неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – передает ее слова РИА «Новости».

«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», – добавила Голикова.

Вице-премьер считает, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших при предъявлении QR-кодов.

«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», – добавила Голикова.

Кроме того, она поручила по истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения.

«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», – сказала она, пояснив, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.

В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.