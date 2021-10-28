Рабочая нагрузка с переходом на удаленку выросла почти у половины россиян

После перехода на дистанционный формат работы у 43% россиян возросла рабочая нагрузка, следует из данных опроса «Лаборатории Касперского».

«По данным опроса «Лаборатории Касперского», у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% – значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе», – передает сообщение компании ТАСС.

29% респондентов стали чувствовать себя более комфортно после перехода на удаленку, однако больше оказалось тех, кто чувствует себя на удаленке не так хорошо: 39%, стали больше уставать, а 32% стали чувствовать себя более тревожно.

По данным исследования, 27% россиян перешли на смешанный (частично из дома, частично из офиса) режим работы к середине 2021 года. «Удаленный формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT – не одобренных компанией сервисов. Вот почему очень важно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников и помогать им вырабатывать навыки безопасного поведения в сети», – сказала представитель направления Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.

Эксперты компании рекомендовали компаниям, в которых сотрудники работают удаленно, регулярно обновлять все рабочие устройства, программное обеспечение (ПО), приложения и сервисы, строго контролировать использование IT-драйверов, ввести ограничения по скачиванию сторонних приложений, проверить права доступа сотрудников и актуализировать их при необходимости, настроить сотрудникам VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, регулярно проводить тренинги по информационной безопасности, а также установить проверенное защитное ПО для бизнеса.

Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведен «Лабораторией Касперского» в мае – июне 2021 года среди 4 303 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, включая Россию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. Также москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.