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Бывший глава ярославского УФСБ найден мертвым в Подмосковье
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Экс-главу УФСБ по Ярославской области Александра Кубасова нашли мертвым в гостинице в Подмосковье, он скончался от пневмонии, сообщил информированный источник.
По словам источника, «смерть не носит криминальный характер», по предварительным данным, Кубасов «умер от пневмонии», передает РИА «Новости».
Он заселился в отель 9 октября, а 26-го числа перестал отвечать на звонки, передает РЕН ТВ.
Кубасов родился в 1959 году. Окончил Рязанское десантное училище, служил в Афганистане и Абхазии. С 2006 года был начальником управления ФСБ по Ульяновской области, после занимал должность замглавы управления ФСБ по Калининградской области.
Летом 2010 года Кубасова перевели на пост начальника ФСБ Чечни. В октябре 2013 года он возглавил УФСБ по Ярославской области, а через пять лет вышел на пенсию.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, которые предполагают введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины».
В санкционный список внесены восемь граждан России, который введен из-за «аннексии Крыма», документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам, сообщает Lenta.ru.
В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Крыма.
11 октября Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьми лиц за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить.
Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против ответственных за распространение и применение химического оружия. В список попали несколько граждан России.
Ограничения коснулись тех, кто разрабатывает и применяет химоружие, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку.
Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2»
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Завершение процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года – января 2022 года», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран – не членов Евросоюза, может затянуть процесс. Он считает, что запуск «Северного потока – 2» улучшит ситуацию с газоснабжением Европы.
«Потому что «Северный поток – 2» – это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через «Северный поток – 2» или «Северный поток – 1», – пояснил он.
Завальный напомнил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Горбачев заявил о двух разрушивших СССР «роковых ударах»
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Для перестройки роковыми оказались два удара: ГКЧП и Беловежские соглашения, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза – большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», – передает его слова РИА «Новости».
Горбачев заявил, что «убежден в исторической правоте перестройки». Главным было направление перемен, которое, по его мнению, являлось правильным.
«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», – сказал экс-президент СССР.
Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике
Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.
«На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий. По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде.
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Следователи установили предполагаемого убийцу банкира Яхонтова
Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в совершении этого преступления установлен», – сказал источник ТАСС. По его словам, принимаются все необходимые меры для его задержания и доставки к следователю.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятного убийцу Яхонтова и его семьи задержали по дороге за границу.
По словам источника ТАСС, следствие требует заочного ареста подозреваемого в убийстве.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
По данным газеты, вычислить вероятного злоумышленника удалось благодаря камерам наблюдениях в жилом комплексе и на улицах. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер Яхонтова. В статье говорится, что жену и сына Яхонтова подозреваемый убил как свидетелей.
Напомним, следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян
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У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Первую схему, по ее словам, можно назвать «легкий заработок». Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. «Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам-сайт. Его просят оплатить «агентское вознаграждение». «Вознаграждение уходит злоумышленникам», – передает РИА Новости слова эксперта
Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных и платежных данных, которые вводил на сайте. Злоумышленники крадут их и пользуются ими, чтобы снять деньги. По данным «Лаборатории Касперского», таких писем в России – миллионы. Так, во втором квартале в России их выявили два миллиона, что втрое больше, чем в первом квартале.
Вторая популярная схема – «уголовное дело». Мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД или других органов, сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Злоумышленникам в процессе разговора удается выманить у жертв данные, которые позволяют похитить их деньги – это персональные данные, сведения о платежных картах и так далее.
Замыкает тройку успешных уловок «кредит на ваше имя + резервный счет». В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы «предотвратить это», жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.
Ранее мошенники придумали схему обмана через розыгрыши автомобилей.
Более ста жертв конфликта в Донбассе извлекли из массового захоронения в Луганске
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В самопровозглашенной Луганской народной республике специалисты извлекли более 120 тел из массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска, сообщила председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
«Полевой командой межведомственной рабочей группы из стихийного массового захоронения, расположенного на территории города Луганска, в районе поселка Видный-1, извлечены на данный момент останки 124 жертв украинской агрессии», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, с начала работы рабочей группы по розыску захоронений из массовых захоронений в ЛНР извлечены останки 251 жертвы конфликта в Донбассе. Судмедэксперты проводят осмотр извлеченных тел, а также надлежащие процедуры по отбору биологического материала для дальнейшей идентификации.
«Значительно ускорить процесс идентификации останков помогают обращения родственников тех, кто погиб в результате действий вооруженных формирований Украины. Родственниками погибших и пропавших без вести жителей Донбасса сдано уже более 130 образцов крови для создания в дальнейшем ДНК паспорта», – пояснила Сорока.
В августе сообщалось, что специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.
В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения.
В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).
Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине
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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.
В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН.
«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине
«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.
Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.
В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
В Томске мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в красной зоне
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В Томской области начата проверка в МСЧ №2 после того, как мужчина проник в коронавирусный госпиталь, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой под видом врача, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Служебную проверку инициировала замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.
«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», – заявила чиновница изданию «АиФ».
Департамент здравоохранения Томской области и Роспотребнадзор займутся организацией проверки. Если указанные факты будут подтверждены, то руководство госпиталя привлекут к ответственности.
По словам парня, он решился на такой шаг из-за ужасной обстановки в больнице и плохого ухода за родственницей.
«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная», – рассказал мужчина.
Парень три дня ухаживал за бабушкой, пока его не вычислили врачи. Мужчина после этого обратился с жалобой в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Отмечается, что проник в больницу он в защитном костюме.