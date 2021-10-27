Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии

Взгляд
27 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
Разделы

Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

Первый секретарь обкома партии Северной Осетии Билар Кабалоев был с позором снят с должности Владимир Савостьянов, Валентин Черединцев/ТАСС
40 лет назад, 23–26 октября 1981 года, в столице Северо-Осетинской АССР городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) произошли массовые беспорядки, для подавления которых пришлось вызывать силы спецназначения и даже воинские части. Для эпохи позднего Брежнева это было почти невероятное происшествие. Чем было оно спровоцировано и почему эти события имеют значение до сих пор? Подробности...
Перейти в раздел…

Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

Милостивый Аркадаг пока что носит не корону, а только кепку с изображением короны, но вполне может стать монархом tdh.gov.tm
Ровно 30 лет назад Туркмения провела референдум о независимости и объявила о выходе из Советского Союза &#8722; позже нее от нашей общей страны откололся только Казахстан. Так появился один из наиболее комичных и в то же время жутких режимов планеты, который просто не должен был появиться на просторах бывшего СССР. Теперь, 30 лет спустя, ему стоит пожелать долгих лет жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Почти сто лет назад, 27 октября 1922 года, начался масштабный Марш на Рим – фашистская партия Муссолини рвалась к власти, невзирая на то, что находилась в абсолютном меньшинстве. Тем не менее, несколько дней спустя молодые фашисты одержали успех и получили в свое распоряжение всю Италию. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
    Западные СМИ узнали условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии В ЛНР оценили боевое применение Украиной «Байрактара» Израиль собрался признать «Спутник V» Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни
    В Кремле опровергли введение запрета на поездки в нерабочие дни Аксенов рассказал о возвращении скифского золота в Крым «Пик расцвета Томска» связали с любовью Меркель к котлетам из медвежатины Лаврову в Норвегии подарили вазу для виски
    Россия перед обсуждением Судана в СБ ООН напомнила о перевороте на Украине В ДНР обвинили украинских силовиков в атаке беспилотника на нефтебазу Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину в Лиссабоне Названы самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости

    Главная тема


    Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

    атака беспилотника


    В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру

    конец карьеры


    Немецкий эксперт объяснил слова главы минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

    «никогда не забуду»


    Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины

    Видео

    миллиарды долларов


    Как российский авиапром победил японского конкурента

    ракетный кризис


    Китай оккупировал «задний двор» США

    бурное возмущение


    Литва предала Украину из-за построенной Россией АЭС

    база в красном море


    После путча в Судане могут появиться российские военные

    «зеленая энергополитика»


    Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

    киевские подзащитные


    Олег Хавич: Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

    валдайское выступление


    Борис Межуев: Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

    все было зря


    Евгений Крутиков: Армения потеряла смысл существования

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?

    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии

    27 октября 2021, 13:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

    «29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

    Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию?


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
    		    24 октября 2021, 23:59
    Фото: Al Jazeera English/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.

    Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». 

    В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (33)
    Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
    		    24 октября 2021, 15:47
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.

    «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

    Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».

    Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.

    Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.

    Коментарии (87)
    Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
    		    25 октября 2021, 11:11
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.

    «Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.

    Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.

    «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.

    Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. 

    Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.

    До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.

    «Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.

    Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи». 

    Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку. 

    «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.

    Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (131)
    Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля

    24 октября 2021, 14:35

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

    «Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».

    Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

    Коментарии (12)
    Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом
    		    24 октября 2021, 14:16
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». 

    Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.

    По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он. 

    Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».

    В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

    Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.

    Коментарии (8)
    Анонсировано участие Путина в саммите G20

    24 октября 2021, 14:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.

    Коментарии (1)
    Путин поддержал решение Беннета отдохнуть с семьей в Сочи

    24 октября 2021, 14:13

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поддержал желание премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи с семьей и отметил, что это современный новый курорт.

    «Первое решение, которое я принял, когда увидел это – в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми», – цитирует РИА «Новости» Беннета.

    «Абсолютно правильно», – поддержал его решение Путин.

    Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать.

    «Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», – ответил президент России.

    На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что «все есть: и летом, и зимой». «Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», – добавил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение.

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

    Коментарии (2)
    В США назвали главное преимущество Путина

    26 октября 2021, 13:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина.

    Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости».

    Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница.

    «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл.

    По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью».

    Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле.

    «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она.

    Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США.

    Коментарии (1)
    Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в Европе

    25 октября 2021, 12:04

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе.

    Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля.

    «Правительству России разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении.

    Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

    Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

    Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Коментарии (4)
    Путин оценил развитие Сбербанка

    26 октября 2021, 14:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации.

    «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС.

    Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он.

    «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф.

    «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин.

    По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля.

    По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков.

    Коментарии (4)
    Путин в шутку предложил поднять план для таможни

    25 октября 2021, 14:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план.

    По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится.

    «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин.

    Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов.

    Коментарии (0)
    Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

    25 октября 2021, 12:40

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву с поздравлением с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

    «От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил российский лидер.

    Также Путин поздравил Мирзиеева в ходе телефонного разговора. Главы государств обсудили развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков.

    Коментарии (0)
    Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

    25 октября 2021, 15:42

    Текст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября.

    В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.

    Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости

    Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

    Коментарии (0)
    В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Финляндии

    25 октября 2021, 13:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию – прим. ВЗГЛЯД), будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», – передает его слова ТАСС.

    Между тем в канцелярии президента Финляндии сообщили о предстоящем визите главы государства в Россию.

    «Ниинисте 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год.

    Коментарии (3)
    Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию с коронавирусом

    25 октября 2021, 13:09

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет в Сочи обсуждали, в том числе, ситуацию с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, проблематика ковида обсуждалась, [Путин и Беннет] условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы, в предметном плане продолжить работу на сей счет, что и будет сделано», – передает его слова ТАСС.

    «Тема была, и по линии минздравов, и по линии других ведомств будет идти дальнейшая работа», – добавил пресс-секретарь Кремля.

    Песков отметил, что подробностей о возможном визите Беннета в Санкт-Петербург пока нет. «Возможны разные варианты, президент [Путин] рассказывал про Петербургский экономический форум (ПМЭФ), в целом о Петербурге. Далее по дипломатическим каналам уже будет выбран вариант с датами, который больше устраивает израильского премьера и, мы надеемся, что этот визит может осуществиться», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, 22 октября Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

    Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •