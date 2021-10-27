Лавров заявил о маскирующихся под афганских беженцев террористах

Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны, находящиеся в Афганистане международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, страны-соседи Афганистана находятся под прицелом этих «деструктивных сил». Он отметил, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, а также с международными террористическими группировками, оказавшимися у афганской территории, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику. В этой связи Россия планирует использовать весь потенциал ШОС и ОДКБ для борьбы с угрозами из Афганистана, передает РИА «Новости».

Также Лавров подчеркнул, что сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку «под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы».

«Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину», – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории. По его словам, «Московский формат» консультаций по Афганистану является безальтернативным.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что все представленные здесь страны приняли активное участие в недавнем заседании Московского формата консультаций по Афганистану – эксклюзивной и безальтернативной по своему охвату и продуктивности площадке», – заявил он, отметив, что в последнее время Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану.

Кроме того, Лавров уточнил, что Афганистану будет трудно вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства, однако эту задачу выполнить реально. «Отмечаем усилия по возобновлению деятельности органов государственного управления, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий», – добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не склонна навязывать кому-либо свои советы или рекомендации, однако указал на жизненную необходимость максимально учитывать интересы всех основных этнополитических сил страны.

Вместе с тем он добавил, что нужно мобилизовать работу по сбору финансовой, экономической и гуманитарной помощи Афганистану. По его словам, формирование системы национального образования, здравоохранения, в целом налаживание эффективной социально-экономической инфраструктуры Афганистана потребует огромных финансовых затрат.

«В этой связи хотел бы особо подчеркнуть: именно те, кто довел страну до нынешнего состояния, должны нести основную ответственность», – указал он.

«В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости», – сказал министр. Лавров не уточнил, когда это произойдет.

Напомним, 20 ноября в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана*». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с ними отвечают национальным интересам России.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что главным итогом заседания по Афганистану в московском формате, состоявшегося 20 октября, стало выражение единой позиции региональных стран по урегулированию ситуации в стране.