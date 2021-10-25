Главным итогом заседания по Афганистану в московском формате, состоявшегося 20 октября, стало выражение единой позиции региональных стран по урегулированию ситуации в стране, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Среди главных итогов этого мероприятия было выражение единой позиции региональными государствами как граничащих непосредственно с Афганистаном, так и находящихся по соседству в регионе, их ожидания от новых властей Афганистана. Это, разумеется, включает вопросы и борьбы с терроризмом, и наркопреступности, это обеспечение более инклюзивного характера новой афганской власти, соблюдение базовых человеческих норм», – цитирует ТАСС Кабулова.

По его словам, Минобороны и МЧС России готовят гуманитарную операцию по оказанию в ближайшие дни экстренной помощи Афганистану.

«По указу президента готовится очередная гуманитарная операция по оказанию экстренной помощи афганскому народу. Минобороны и МЧС готовят такие рейсы транспортной авиации, эта работа в полном разгаре. Есть много логистических вопросов, которыми они занимаются при поддержке МИД. Я не готов объявить точную дату, лучше обратиться к Минобороны или МЧС, но по моим ощущениям, это произойдет в самые ближайшие дни», – сказал дипломат.

Кабулов добавил, что очередное заседание расширенной «тройки» по афганскому урегулированию (Россия, США, Китай, Пакистан) планируется во второй половине ноябре в Исламабаде.

«У нас есть инициатива наших пакистанских коллег собрать в Исламабаде во второй половине ноября заседание расширенной «тройки», – сказал он.

Кабулов указал, что новый спецпредставитель США уже написал, что ожидает, когда озвучат даты, а это означает, что США будут участвовать. «На этой встрече мы планируем обсудить уже конкретные практические вопросы, каким образом вместе теперь уже с ООН мы начнем работать над этим проектом, уже имея за собой поддержку всех региональных ключевых государств», – добавил он.

Напомним, 20 ноября в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана*». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с нисми отвечают национальным интересам России.