Россия решила направить на военную базу в Таджикистане 30 новых танков

Российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, обновит парк боевых машин, получив до конца года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

«В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций», – пояснил Охрименко, передает РИА «Новости».

По его словам, недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.

Начальник штаба добавил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Охрименко уточнил, что в совместных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2021» и специальных учениях «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», которые отрабатывались на таджикистанских полигонах «Харб-Майдон» и «Момирак», основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. К практическим действиям было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих соединения.

Ранее сообщалось, что российская военная база в Таджикистане до конца года полностью перевооружится на современные средства связи.