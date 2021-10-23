Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже

В Воронеже местные жители выставили из маршрутки африканца, не желавшего надевать маску, сообщают СМИ.

Африканский студент заявил пассажирам, что ему трудно дышать, потому он не собирается натягивать защитное средство на нос, передает Life.ru.

Пассажиры в ответ потребовали не нарушать противоэпидемические правила, молодой человек же заявил, что им не стоит кричать на него.

В результате произошла драка, студент разбил пассажиру нос, после чего толпа выкинула его из маршрутки.

В июле в Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски.