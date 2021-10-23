Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже

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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В мае 1941 года Иван Бунин пишет Алексею Толстому, чтобы тот ходатайствовал о его возвращении на родину перед Сталиным. Однако возвращение не состоялось и до конца дней Бунин прожил апатридом – человеком без гражданства. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 16 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже

    23 октября 2021, 20:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Воронеже местные жители выставили из маршрутки африканца, не желавшего надевать маску, сообщают СМИ.

    Африканский студент заявил пассажирам, что ему трудно дышать, потому он не собирается натягивать защитное средство на нос, передает Life.ru.

    Пассажиры в ответ потребовали не нарушать противоэпидемические правила, молодой человек же заявил, что им не стоит кричать на него.

    В результате произошла драка, студент разбил пассажиру нос, после чего толпа выкинула его из маршрутки.

    В июле в Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски.


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    Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина
    		    23 октября 2021, 13:39
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.

    «Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.

    Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.

    Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.

    Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

    Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

    Коментарии (12)
    Митрополит Илларион призвал вакцинироваться всех священников

    23 октября 2021, 16:20

    Текст: Вера Басилая

    Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.

    «Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей – за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться», –  заявил он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

    Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

    Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

    Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.

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    Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе

    22 октября 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

    «Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.

    По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.

    Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.

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    Коментарии (3)
    В России выявили 37,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

    23 октября 2021, 11:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 37678 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7803, Санкт-Петербурге – 3360, Московской области – 2783.

    Всего в стране выявили 8 205 983 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 143 137 человек, из них за сутки вылечились 26 077 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1075 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 229 528 человек.

    Накануне, 22 октября, в России выявили 37141 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 537.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (15)
    Онколог разъяснил порядок прививания онкобольных от коронавируса

    23 октября 2021, 17:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    Болеющие онкологическими заболеваниями люди не могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в определенные периоды лечения, заявил главный онколог Минздрава Андрей Карпин.

    Те, кто находится в контакте с онкобольными, должны прививаться в обязательном порядке, пациенты с раком могут проходить вакцинацию только за три месяца до агрессивной терапии или через три месяца после нее, заявил Карпин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    «Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты – это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей», – отметил эксперт.

    Он пояснил, что в то время, когда онкобольного нельзя прививать, родственники, помогающие ему, несут «высокую вирусную нагрузку», потому больного нужно защищать, и это можно сделать только если привиться.

    «Пациента нужно привить тогда, когда пройдет этот трехмесячный срок, или за три месяца до проведения агрессивной терапии. Самая тяжелая группа пациентов – это те, у которых мы оперируем, например, легкое или головной мозг. И вдруг у такого вспыхивает коронавирусная инфекция. Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента – это просто казуистика. Если пациент привит, мы смелее берем его на агрессивную хирургию», – заключил онколог.

    В начале октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказывал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.

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    Гаркалина ввели в кому
    		    23 октября 2021, 15:42
    Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

    Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

    Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.

    Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

    Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

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    Систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края

    23 октября 2021, 07:26

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов, сообщила пресс-служба краевого правительства.

    «С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.

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    Систему QR-кодов решили ввести в Северной Осетии с 26 октября

    23 октября 2021, 12:28

    Текст: Вера Басилая

    В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения, при посещении ряда общественных мест с 26 октября вводится система QR-кодов, соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

    «С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», – говорится в сообщении правительства региона.

    Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

     

    Также с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Мера будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

    «Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств», – отмечают власти.

    Ранее систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края.

    Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.

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    Президент «Русфонда»: Большинство просьб от клиник - это просьбы о помощи кислородом

    23 октября 2021, 15:15

    Текст: Вера Басилая

    «Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось», - считает член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер.

    «Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле, и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность – только это нас спасет», – приводятся слова Амбиндера в Telegram-канале СПЧ.

    Говоря о проблемах, обрушившихся в прошлом году на фандрайзинговые благотворительные организации и просьб от клиник федерального и регионального масштаба, Лев Амбиндер выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию. 

    «В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня - это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства. Когда ты находишься на такой работе и держишь руку на пульсе, то страшновато. Понятно, что мы победим - мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче», – подчеркнул член СПЧ.

    За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.

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    В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

    23 октября 2021, 16:36

    Текст: Вера Басилая

    Из-за ситуации с COVID-19 в Донецкой самопровоглашенной республике (ДНР) запрещается проводить массовые мероприятия, а посещать кафе и кинотеатры можно при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

    «До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.

    Запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, занятия спортом на открытом воздухе. А вот посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом.

    Кроме того, до 15 ноября 2021 года запрещается проведение спортивных соревнований, пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.

    Документ вступает в силу с 25 октября.

    По данным минздрава ДНР, в республике выявлено более 80 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 6,6 тыс. человек умерло. Только за последние сутки в республике выявлено более тысячи новых случаев COVID-19.

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    Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19

    23 октября 2021, 18:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Во время массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Китае сделали более 2,24 млрд прививок от этого заболевания, сообщил госкомитет страны по вопросам гигиены и здравоохранения.

    На 22 октября в стране было сделано 2 млрд 243 млн 18 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского комитета.

    При этом население Китая составляет 1,41 млрд человек.

    В пятницу сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19.

    Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.

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    Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве

    23 октября 2021, 14:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.

    «Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.

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    В России решили возобновить акцию взаимопомощи #МыВместе

    23 октября 2021, 13:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    На фоне ситуации с коронавирусом в России вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям, сообщил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артем Бичаев.

    Бичаев напомнил в Instagram, как весной 2020 года россияне «мы сомкнули ряды и плечом к плечу вышли на войну с коронавирусом». Именно тогда «родилась наша акция #МыВместе».

    «День и ночь тысячи добровольцев по всей стране, несмотря на угрозу своей жизни, помогали сотням тысяч людей, которым было еще труднее, чем им. Мы вместе выдержали все те испытания, которые преподнесла нам жизнь», – написал он.

    Депутат отметил, что в данный момент во многих регионах России «практически нет свободных мест в стационарах, нагрузка на систему здравоохранении вновь стала критической», и «уже понятно, что в нашу жизнь возвращается самоизоляция, особенно это коснется старшего поколения».

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


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    Он указал, что тысячам пожилых людей, людям с ограниченными возможностями нужна помощь. Он призвал «коллег по Государственной Думе, всех друзей и знакомых, у которых есть возможность помочь, сделать это».

    «Не оставайтесь равнодушным и безучастными. Помощь может быть любой: от простой продуктовой помощи или подвоза врачей на вызовы, до организации питания медиков, которые дежурят в больницах. Вы можете написать мне в любой соцсети, обратиться в любое региональное отделение ОНФ и партии «Единая Россия» или же позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку, и наши герои-добровольцы поспешат к вам на помощь. Берегите себя и своих близких!», – заключил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это произошло на фоне того, что в стране резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Новосибирского мэра госпитализировали с коронавирусом

    23 октября 2021, 19:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мэра города Новосибирск Анатолия Локтя положили в больницу с коронавирусной инфекцией, об этом градоначальник сообщил сам в социальных сетях.

    «Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть в своем Instagram.

    В июне глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что заболел в коронавирусом, его клали в больницу.

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    Правоохранители начали проверки по продажам поддельных QR-кодов в Курской области

    23 октября 2021, 19:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава региона Роман Старовойт.

    «Мы уже как две недели ввели требования к QR-кодам и с этого момента наблюдали вспышку в соцсетях предложений о подделке этих кодов. За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области», – заявил Старовойт в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Он добавил, что порядка половины проходящих лечение людей заявили, что ранее уже вакцинировались.

    «Примерно 50% говорят, что вакцинировались. Но на деле оказывается, что вакцинация ненастоящая», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации.

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