|
|
Гаркалина ввели в кому
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.
Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина
|
|
Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.
«Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.
Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.
Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.
Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID
Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Ситуация с COVID-19 осложнилась за неделю с 15 по 22 октября в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», – приводятся ее слова на портале стопкоронавирус.рф.
Голикова напомнила, что оптимальной является защита в виде бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
ВОЗ заявила об ожидании из России «полных данных» по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает поступления из России «полных данных для анализа» для продолжения процедуры рассмотрения заявки на включение вакцины «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), сообщили в пресс-службе организации.
«ВОЗ приветствует подписание [Российским фондом прямых инвестиций] РФПИ всех юридических соглашений, необходимых для оценки в рамках EUL. Мы ожидаем получения полных данных для анализа и для продолжения процесса оценки», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
При этом пока ВОЗ пока не запланировала дату инспекции в России. «Мы ожидаем больше данных в поддержку нашей оценки [вакцины «Спутник V»]», – сообщили в организации. Там добавили, что производители вакцины и заявитель согласились предоставить обновленные сведения, касающиеся «наблюдений, высказанных [экспертами ВОЗ] по первоначальной инспекции».
В ВОЗ уточнили, что новая инспекция с целью проверки надлежащего выполнения прежних рекомендаций может состояться только после получения из России и рассмотрения информации на этот счет.
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Набиуллина оценила влияние новых ограничений по COVID на экономику
Новые коронавирусные ограничения, скорее всего, не окажут большого влияния на российскую экономику, многое зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей – это главный приоритет», – цитирует РИА «Новости» главу Центробанка.
«При этом в прогнозе мы пока это не учли. Мы даже обсуждали это, потому что у нас не было возможности учесть, меры были буквально недавно объявлены. Но вот такая качественная оценка, на наш взгляд, все-таки, что влияние будет небольшим», – уточнила Набиуллина.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
По ее словам, на фоне проводимой денежно-кредитной политики пока не видно, что экономика будет расти ниже потенциала. «Да это скажется на определенном наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным», – добавила глава ЦБ.
Ранее после резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась с новой брошкой в виде лука со стрелами. Некоторые журналисты, расшифровывая значение украшения, предположили, что Набиуллина решила предупредить – Россию якобы «ждут «голодные игры».
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: В возвращении ограничительных мер виновато легкомысленное отношение к вакцинации
|
|
«Многие москвичи слишком легкомысленно отнеслись к вопросу вакцинации, хотя в мегаполисе нет недостатка ни в препаратах против ковида, ни в пунктах вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение московских властей ввести нерабочие дни на фоне новой волны пандемии.
«Я не специалист – не эпидемиолог, не вирусолог и даже не санитарный врач, но и я понимаю, что в возвращении ограничительных мер виноваты многие жители столичного региона. Именно из-за них снова выросло число случаев коронавируса, из-за них властям пришлось объявить нерабочую неделю. Другой причиной стало то, что и сам вирус стал более контагиозным, то есть более заразным, чем было в прошлом году», – заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Некоторые введенные меры, вроде закрытия торговых центров и ресторанов, неприятны, но необходимы, добавил он: «Так что многие жители Москвы должны в этой ситуации предъявлять претензии к самим себе».
Впрочем, по большому счету нет ничего страшного в этой недельной паузе, которая накладывается на детские каникулы и праздники, полагает Мартынов. «Речь идет всего лишь о нескольких дополнительных днях отдыха с ограничением в массовых мероприятиях, чтобы постараться снизить динамику распространения вируса, сбить эту новую волну», – добавил аналитик.
Власти Москвы и Московской области ввели нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября, во время которых, в частности, приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, за исключением предприятий общепита, работающих на вынос и на доставку.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию», – заявил
мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в последние недели растет количество заболеваний в городе: «По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний за всю историю пандемии».
Решение ввести нерабочие дни поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.
«Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – заявил Проценко.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Ранее в Кремле отметили, что вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе
Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.
-
По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.
Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бутина: Агитировать против прививки – все равно, что бросаться под поезд
Несмотря на то, что в стране растет заболеваемость и смертность от коронавируса, активность антипрививочников не снижается. Депутаты Госдумы призвали не поддаваться агитации против прививки от COVID и объяснили необходимость вакцинации.
«Эх, в мирное русло бы деструктивную и вредительскую энергию ковидфейкометов. Каждый раз диву даешь, что еще изобрел безумный мозг авантюристов, играющих со смертью своей и окружающих, агитируя против прививки от ковида», - написала член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина в Telegram.
По ее словам, «агитировать против прививки – все равно, что толкать ближнего и самостоятельно бросаться на пути перед громадным тяжеловесным поездом». «Жизнь – бесценна, берегите ее, прививайтесь», – призвала Бутина
«Вижу, как обостряется ситуация с койками, а «мольбы» врачей становятся в адрес людей громче, и в тоже время как разгорается шквал недовольства людей. Как будто идет война, а большинство в нашей стране «пацифисты», и брать оружие в руки не готовы. Неужели все готовы подчиниться естественному отбору, а не позаботиться о своей жизни и жизни близких? Люди умирают, врачи на износе, палаты переполнены. Что еще нужно, чтобы понять всю серьезность?!», – пишет депутат Госдумы Михаил Киселев в Instagram.
По словам председателя комиссии Общественной палаты России Юлии Оглоблиной, новости о новых ограничениях многих огорчили.
«Добавляет проблем то, что вирус постоянно мутирует. Впереди у нас много нерабочих дней, которые ввели, чтобы мы себя поберегли, меньше общались. Надеюсь, это поможет замедлить распространение болезни. Заботьтесь о здоровье – своем и своих близких», – написала депутат в Instagram.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса
Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
«Есть несколько исследований, которые показали, что безопасно одновременно применять две вакцины. Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин», – приводит ТАСС слова директора департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.
Она напомнила, что обычные симптомы гриппа – это лихорадка, головная и мышечная боль, а также насморк и кашель.
«В случае с COVID-19 в основном проявляются те же симптомы, однако, к ним добавляется отсутствие обоняния и вкуса. Многие люди, особенно молодые, сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами при COVID-19», – добавила она. Вместе с тем порой симптомов при обоих заболеваниях немного, это зависит «от уровня иммунитета».
Как подчеркнула Бриан, важно знать, что «превентивные меры срабатывают для обоих заболеваний». Эксперт напомнила о необходимости мыть руки, проветривать помещения, надевать маску и соблюдать физическую дистанцию. По ее словам, и грипп, и COVID-19 «можно предотвратить, если соблюдать эти меры».
Наибольшему риску заболеть гриппом подвергаются пожилые, а также люди с респираторными, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Эта группа [риска] такая же, как и в случае с COVID-19. Однако в случае с гриппом дополнительно беременные женщины и малолетние дети подвергаются повышенному риску болезни в тяжелой форме», – отметила Бриан.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России проводятся доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.
По данным ВОЗ на 21 октября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 241 886 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 4 919 755 летальных исходов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Крыма запретили бронировать отели и санатории без QR-кодов
Туристы в Крыму не смогут больше бронировать санатории без QR-кодов, поправки в указ главы региона Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности из-за коронавируса внесены в пятницу.
«Запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях: бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – цитирует поправку ТАСС.
Кроме того, поправки приостанавливают прием заявителей во всех офисах «Мои документы» в регионе.
Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Мэр Лондона призвал вернуть обязательное ношение масок в транспорте
Мэр Лондона Садик Хан призвал власти Великобритании вернуть обязательное ношение масок в транспорте, не дожидаясь введения экстренных мер.
«Мы не можем позволить себе ждать плана Б. правительство должно действовать сейчас, чтобы дать нашим полицейским полномочия принуждать носить маски в TfL (управляет городским общественным транспортом - прим. ВЗГЛЯД) или вернуть общенациональное требование, чтобы защитить пассажиров от COVID-19», – написал Хан в Twitter.
Британия с 19 июля сняла все связанные с пандемией внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, однако мэр Лондона сохранил масочный режим в столице.
Ранее министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что правительство не будет вводить экстренный план «Б» на случай ухудшения эпидемиологической обстановки, несмотря на значительный рост новых случаев COVID-19.
Он также подтвердил, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта» известный как AY.4.2, но отметил, что пока нет доказательств того, что он более опасен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 37,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 37678 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7803, Санкт-Петербурге – 3360, Московской области – 2783.
Всего в стране выявили 8 205 983 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 143 137 человек, из них за сутки вылечились 26 077 человек.
Также за сутки зафиксировано 1075 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 229 528 человек.
Накануне, 22 октября, в России выявили 37141 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 537.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД