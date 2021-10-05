Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство.

«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году.

«На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер.

Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен.

«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в России есть, как и тест-системы на COVID-19.

«Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он.

По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер.

Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд.

«Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, а с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса.