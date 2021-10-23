Президент «Русфонда»: Большинство просьб от клиник - это просьбы о помощи кислородом

«Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось», - считает член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер.

«Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле, и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность – только это нас спасет», – приводятся слова Амбиндера в Telegram-канале СПЧ.

Говоря о проблемах, обрушившихся в прошлом году на фандрайзинговые благотворительные организации и просьб от клиник федерального и регионального масштаба, Лев Амбиндер выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию.

«В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня - это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства. Когда ты находишься на такой работе и держишь руку на пульсе, то страшновато. Понятно, что мы победим - мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче», – подчеркнул член СПЧ.

За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.

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