Россия заверила Молдавию в поставках дополнительных объемов газа

Российская сторона заверила в поставках дополнительных объемов газа за октябрь, при этом Молдавия будет искать альтернативных поставщиков, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.

«В ходе переговоров российская сторона заверила нас, что Газпром незамедлительно поставит дополнительные объемы за октябрь +5 млн куб м газа в сутки. Надеемся, что эти объемы поступят в Молдавию в ближайшее время», – написал Спыну в Facebook.

При этом, он выразил надежду, что страна скоро преодолеет тяжелый период газового кризиса.

Вместе с тем, он отметил, что Газпром предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях, дороже, чем для других стран региона.

«Предложение, которое сейчас выдвигает «Газпром, невыгодно нашим гражданам. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату в сжатые сроки исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Молдавия не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе», – написал Спыну.

Он заявил, что Кишинев хочет провести новый раунд переговоров с Газпромом, но при этом продолжит искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок.

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.

Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.

Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.

Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.

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