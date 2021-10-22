Хинштейн призвал к диалогу с противниками вакцинации

«Часть общества не совсем понимает действий правительства в борьбе с COVID-19, поэтому государство должно продолжать разъяснительные беседы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя введение новых ограничительных мер в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, после введенных государством ограничений активизация противников вакцинации и научного подхода в вопросах охраны здоровья будет продолжаться или даже возрастет», – полагает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его мнению, это связано как с субъективными факторами, так и объективными. «Часть общества не совсем понимает действий правительства в борьбе с COVID-19. И в этом смысле следует признать недостаток разъяснительной работы с гражданами», – отметил депутат.

При этом Хинштейн указал на неоднородность противников вакцинации. «Туда входят как просто заблуждающиеся люди, так и воинствующие радикалы, сторонники теории заговора, считающие прививки источником «чипизации» и подвергающие сомнению прогресс в целом, – констатировал он. – С первой категорией граждан государство должно проводить разъяснительные беседы, ясно отвечая на вопросы. С теми же, кто не желает слышать доводы здравого смысла и аргументы, диалог вести труднее, но тоже необходимо».

«При этом важно доносить до людей, что вакцинация не носит обязательный характер, за исключением случаев, когда деятельность людей связана с массовыми контактами и общением. Отправляя своих детей в школу или в детский сад, каждый из нас хочет, чтобы они вернулись домой здоровыми», – заключил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни», – говорится в указе на портале мэра столицы. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.

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