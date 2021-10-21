Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру На Украине рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце 21 октября 2021, 17:29

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце, заявил советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович. Родные и близкие политика просили не комментировать тему здоровья Кравчука, однако Арестович рассказал некоторые детали в эфире украинского телевидения, передает УНИАН. «Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Сможем ли мы его увидеть до конца года – неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно. Я надеюсь, что он оправится, выздоровеет», – заявил он. Арестович добавил, что вопрос об управлении украинской делегацией на переговорах в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Кравчуком будут решать врачи и сам первый президент Украины. В начале сентября сообщалось, что Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию.

Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу 21 октября 2021, 04:57

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества. Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс 21 октября 2021, 10:33

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат. «Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России. В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. «Оператор ГТС Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2» 20 октября 2021, 21:19 Текст: Елизавета Булкина

Компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбуке». «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur [«Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство] на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора «Северного потока — 2», – цитирует его заявление ТАСС. Ранее «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2». В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины 21 октября 2021, 15:38

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова. «Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову. В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство. Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Британия подтвердила поставку ракет Украине 21 октября 2021, 14:02 Текст: Евгения Шестак

Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. «Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца. Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Украинские пограничники задержали сталкера из России в зоне ЧАЭС 21 октября 2021, 10:05

Фото: dpsu.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Сотрудники государственной погранслужбы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили сталкера из Московской области, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. «Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином России, жителем Московской области», – сообщается на сайте украинского ведомства. По данным погранслужбы, россиянин попал на Украину законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска. Правоохранители составили в отношении задержанного админпротокол за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины. Мужчине грозит штраф. В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен. Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии. В Британии подтвердили поставку Украине ракетных вооружений 21 октября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, ракет Brimstone, сообщила Times. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы «может использовать топливный кризис для захвата территории». В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса «земля-земля» и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Великобритании, по информации газеты, также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС, передает РИА Новости. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. По некоторым данным, как пишет Times, переговоры о поставке вооружения на Украину также могут быть связаны со строительством трубопровода «Северный поток – 2», подразумевающем транзит газа в Европу в обход Украины. Отмечается также, что переговоры между странами идут в рамках укрепления отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из ЕС. Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Украинцы высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу 21 октября 2021, 14:55 Текст: Евгения Шестак

Читатели украинских изданий «Страна.ua» и «Главред» с юмором восприняли появление нового словаря, основной целью которого называется «противодействие российской агрессии». «Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости». «Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» – она сама собой закончится», – прокомментировал новость другой читатель. «Гениально! Долго, видно, думали», – говорится еще в одном сообщении. «У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», – считает Зоя Пархоменко. «Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», – написал еще один пользователь. Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая. В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру 21 октября 2021, 16:15 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович. «Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, сообщает РИА «Новости». Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать). Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. В Луганске заявили о непричастности задержанного Киевом офицера СЦКК к ВС России 20 октября 2021, 20:52 Текст: Елизавета Булкина

Наблюдатель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк, задержанный Киевом, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе Мария Ковшарь. «В Telegram-канале украинской делегации в контактной группе появилось сообщение, где отмечалось, что МИД РФ «признал» наличие у Андрея Косяка гражданства России. После чего Украина каким-то совершенно непонятным образом приходит к выводу: РФ «признала участие российских граждан в конфликте на Донбассе», – приводится заявление Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе. По словам пресс-секретаря, тот факт, что в Донбассе проживают граждане Российской Федерации «абсолютно очевиден», так поскольку Украина сама толкнула на такой шаг жителей Донбасса «систематическими обстрелами, экономической блокадой и по факту лишением собственного населения всех конституционных прав». «Андрей Косяк, имея двойное гражданство – ЛНР и России – (он получил российское гражданство по введенному в качестве гуманитарной меры упрощенному порядку, как многие другие жители Донбасса, преданные пришедшей после переворота 2014 года новой украинской властью), является сотрудником СЦКК ЛНР и никакого отношения к российским вооруженным силам не имеет», – добавила Ковшарь. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России. Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности. Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова по делу о «Харьковских соглашениях» 20 октября 2021, 19:02 Текст: Елена Мирошниченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, он подозревается в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. «Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года», – приводит сообщение Государственного бюро расследований РИА «Новости». Следствие считает, что Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России. В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы 20 октября 2021, 19:14 Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду. В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет. «Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента. По этому делу допрошено 69 человек. Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс». Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии. Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили. Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти. В Крыму сочли неуместными претензии Киева по судоходству в Черном море 21 октября 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Претензии Киева к России касательно судоходства в Черном и Азовском морях являются неуместными и надуманными, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. «У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы», – сказал РИА «Новости» Чегринец. По его словам, судоходство в российской акватории Черного и Азовского морей, а также Керченском проливе полностью подпадает под действие российских и международных нормативных актов. «Это легко можно проверить, заходя в крымские порты. На полуострове всегда рады законопослушным и не несущим за пазухой камня гостям», – сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». По его словам, «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества». Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. Украинцы отметили снижение уровня достатка при Зеленском 21 октября 2021, 11:49 Текст: Евгения Шестак

Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). «Большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», – приводит ТАСС сообщение социологической компании. Также исследование показало, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране: 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% – некомпетентность власти, о пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе – 8,5%. Кроме того, опрос показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» – соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] – 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 11,5% и 13%», – отмечается в исследовании. По данным опроса, на данный момент 5-процентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» (лидер - Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана» – 4,9% и 5,6%. «По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», – отмечает КМИС. Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Стало известно о давлении офиса Зеленского на СМИ 21 октября 2021, 14:30 Текст: Елена Мирошниченко

На Украине некоторые СМИ сообщил о давлении на них со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского, в частности, об этом рассказала редакция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». «Это было при предыдущих властях, продолжается и при нынешней. И во времена президентства [Виктора] Януковича, и при [Петре] Порошенко власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого мы хотели бы пригласить, а тех, кого она считала нужным. Несмотря на то что сейчас на Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми», – сообщила в комментарии украинскому изданию «Сегодня» шеф-редактор ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарья Тарасова, передает ТАСС. По ее словам, депутаты партии «Слуга народа» отказывались выступать в ток-шоу по указке советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка. «Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой», – заключила Тарасова. Также о давлении администрации президента сообщил телеканал экс-президента Украины «Прямой». Там рассказали, что из офиса президента неоднократно поступали ультиматумы относительно присутствия тех или иных депутатов от «Слуга народа» на эфирах канала. «После отказа выполнять их ультиматумы «Прямой» получал отказ от участия в программах представителей пропрезидентской политической силы. Так было до начала текущей сессии парламента. 3 сентября Банковая (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины) дала прямое указание на полное игнорирование телеканала «Прямой», через пресс-службу неофициально сообщили, что «слугам» на высшем уровне запретили приходить», – говорится в заявлении «Прямого». Отмечается, что в среду ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на украинском общественном телеканале «UA: Первый» Мирослава Борчук заявила, что офис Зеленского пытается контролировать участие депутатов Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» в передачах. Президент в свою очередь подчеркнул, что ему неизвестно о фактах давления со стороны его офиса на телеканалы.