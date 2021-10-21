Политолог: Новички Госдумы могут стать самыми эффективными депутатами

«Важно, что в нижней палате не произошло «узурпации» комитетов партиями большинства, – новых молодых депутатов допустили до управления комитетами», – заявила политолог Дарья Кислицына, выступая на круглом столе, на котором эксперты обсуждали особенности состава новой Госдумы. По ее мнению, именно новички смогут стать самими продуктивными законодателями в парламенте.

Как заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, в новом парламенте к счастью, «не возникло «дедовщины», при которой более авторитетные депутаты заставили бы новичков «посидеть в сторонке» и копить опыт. С таким заявлением Кислицына выступила на круглом столе «Новая дума: назначения, полномочия, повестка», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Комитетом по молодежной политике руководит теперь 28-летний единоросс Артем Метелев, а представитель «Новых людей» 39-летний Сангаджи Тарбаев стал во главе комитета по туризму. В целом комитеты распределились между партиями достаточно органично с точки зрения руководства: 17 комитетов – у «Единой России», пять – у коммунистов, по четыре – у ЛДПР и объединенной «Справедливой России», и два комитета у «Новых людей», – напоминает эксперт ЭИСИ.

Новички были избраны на руководящие посты в комитетах в ответ на соответствующий запрос общества, пояснила Кислицына. По ее мнению, общество все больше доверяет профессионалам, специалистам, и она надеется, что думцы именно этого типа войдут в число наиболее эффективных законодателей нового созыва.

Многие новички были распределены в комитеты, относящиеся к их профессиональной деятельности, подчеркнула Кислицына. «Зампредом комитета по аграрным вопросам стала координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина. Паралимпиец, многократный чемпион России в плавании Сергей Бурлаков теперь работает в комитете по физкультуре и спорту», – указала она.

Политолог также напомнила, что руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова стала замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а инженер Жанна Рябцева избрана зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Очень много новых лиц в комитете по молодежной политике. Все они из разных подотраслей молодежной политики собрались в комитете и могут комплексно подходит к решению задач по этому направлению», – сказала Кислицына. Кроме Метелева, это, к примеру, 33-летняя Юлия Саранова, и 35-летний Михаил Киселев, перечислила она.

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«У таких людей, несмотря на молодость, большой опыт реализации проектов и достижений в конкретной сфере. Они смогут применить его для улучшения жизни россиян», – пояснила политолог.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев, который и вел круглый стол, назвал «уникальным» сам факт, что Госдума представляет теперь собой пятипартийную модель, пообещав и далее внимательно анализировать этот новый «политический баланс», а также следить за деятельность депутатов-новичков. «Молодая поросль депутатов прошла горнило самых разнообразных кадровых конкурсов с жесточайшей конкуренцией, а потом она боролась в ходе выборных процессов. Это вселяет в нас надежду на их эффективную работу в парламенте», – подчеркнул Алиев.

«Избирательная кампания 2021 года оказалась самой яркой на фоне нескольких последних созывов Думы – по целому списку критериев. Прежде всего, это свободная конкуренция, интерес со стороны избирателей. Пандемия также наложила на выборы свой отпечаток», – заметил, в свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

В ходе этой острой конкурентной кампании состав нижней палаты изменился практически наполовину, отметил он. «Из 218 новых депутатов 23 человека прошли через конкурсы «Лидеры России», – пояснил Мартынов. – Пришли новички из высшего звена исполнительной власти, а также кадры, подготовленные соответствующими партийными проектами, например – из единороссовского «ПолитСтартапа». То есть, две трети новых парламентариев обладают очень высокой компетенцией, а некоторые – и колоссальным опытом». По его словам, даже в тех комитетах, которые возглавляют новички, их заместителями стали опытнейшие парламентарии, за плечами которых – по несколько созывов.

Эксперт сообщил, что больше всего свежих лиц оказалось во фракции «Справедливая Россия», – 52%. «Потом у нас идет «Единая Россия» с 49%, потом, как ни странно, КПРФ, которая обновилась только на 40%, хотя, как мы знаем, они здорово прибавили и, казалось бы, могли бы сильнее обновиться», – отметил эксперт.

Мартынов, ранее подготовивший рейтинга «Коэффициент полезности депутатов» Госдумы, напомнил, что среди депутатов прошлого созыва на первую сотню самых активных депутатов ложилось 4/5 всей законотворческой работы. «Средняя часть депутатов несет остальную часть нагрузки, а «нижняя» сотня депутатов – вообще никаким образом себя не проявляет, – посетовал эксперт. – Хочется, чтобы нагрузка распределялась максимально на всех депутатов, чтобы все остальные работали так же, как первая сотня».

Что касается «Новых людей», то, попав в Госдуму, они будут удивлять избирателей все больше и больше, предположил Мартынов. «Новые люди» получили на выборах больше 2,5 млн голосов, это очень много. Многие из тех, кто вошел в эту фракцию – в прямом смысле новые люди в политике. Избиратель из этого списка более-менее знаком только с бывшим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. За счет них Госдума впервые стала пятипартийной, – сказал эксперт. – И то, что это случилось, работает в пользу дополнительной легитимности выборов. Новая Дума более полно представляет наше общество».

ВЦИОМ фиксирует высокие показатели оценки легитимности выборов: 57% опрошенных говорят, что выборы прошли честно, 35% не исключают некоторых нарушений, которые, однако, не повлияли на результаты выборов, сказал на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Только 16% опрошенных сказали, что нарушений на выборах стало больше. 63% респондентов ответили, что нарушений, наоборот, было меньше. Последний показатель создает некую рамку восприятия того, что было раньше, и формирует отношение респондентов к новому составу Думы», – пояснил аналитик.

По словам Мамонова, ВЦИОМ зафиксировал положительное отношение 59% опрошенных к тому, что в парламент вошла новая политическая сила и Дума стала пятипартийной. «Это показатель роста интереса большинства к работе Госдумы и партийному пространству в целом. По итогам наших ежедневных опросов мы выяснили, что «Единая Россия» и КПРФ остаются традиционными лидерами общественного мнения», – добавил Мамонов.

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Аналитик напомнил: в начале августа 24% россиян при ответе на вопрос, за кого будут голосовать, указывали, что либо не определились, либо вообще не пойдут голосовать. «Позднее эта группа сократилась до 15%. Это говорит о том, что у избирателей насчет нынешней Госдумы есть ожидания, надежды на решение депутатами социально-экономических проблем», – подчеркнул социолог.

Повышению легитимности выборов в глазах избирателей помогла и работа масштабного пула наблюдателей, и комплексный охват избирательной кампании системой наблюдения, заметила, в свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Алена Булгакова. «По данным проведенного нами телефонного опроса, 50,9% респондентов ответили, что не сталкивались и не слышали о нарушениях требований избирательного законодательства. 19,3% ответили, что, возможно они и слышали о незначительных нарушениях, но уверены, что они никак не повлияли на итоги голосования», – указала эксперт.

По словам Булгаковой, более 70% граждан считают, что выборы прошли без нарушений или почти без нарушений. «По сути это констатация факта: если нарушения и были, то они не могли повлиять на общие итоги волеизъявления. Такой уровень доверия достигнут благодаря тому эффективному инструменту общественного контроля, который мы смогли выстроить», – подытожила Булгакова.