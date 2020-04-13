Презентован рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы»

Российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев проанализировали эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва в своем рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы».

9-й Интегральный рейтинг презентовали в онлайн режиме на пресс-конференции в ТАСС. Рейтинг составлен на основе оценок экспертов, народного голосования, а также с использованием мониторинговых отчетов «Медиалогии», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев: индекс народного голосования, индекс активности депутата в Госдуме, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе.

Наиболее эффективными депутатами Госдумы признаны Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов, Ярослав Нилов, Валентина Терешкова, Валерий Гартунг, Андрей Исаев, Петр Толстой, Ирина Яровая и Юрий Афонин.

Лидерами рейтинга стали те депутаты Госдумы, кто активно работал в подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Отмечается, что работа по формированию и принятию поправок легла непосредственно на Госдуму, что позволило многим проявить себя и подняться в рейтинге.

Особое внимание обращали на две категории депутатов в рейтинге: лидеры роста и лидеры падения. Лидеры роста смогли достойно отреагировать на сложившуюся ситуацию в стране и активизировать свою деятельность, другие же, наоборот, отошли в сторону и тем самым привели к падению собственных рейтингов.

«Коэффициент избираемости. Сравнивая показатели восьмого и девятого рейтингов, можно с уверенностью сказать, что эксперты оптимистично смотрят на деятельность действующих депутатов. Так, к примеру, депутатов, у которых, по мнению экспертов, есть уверенный шанс переизбраться в 2021, стало на 56 человек больше. Теперь в зеленой зоне их 144», – отмечается в релизе.

Топ-50 «Коэффициента полезности депутатов Госдумы» пополнили депутаты федеральных списков, что говорит о повышенной активной деятельности политических партий.