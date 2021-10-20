В Междуреченске открыли новый спорткомплекс

В городе Междуреченск в Кемеровской области открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный», его построили к 300-летию образования Кузбасса в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили в региональном правительстве.

«В Кузбассе развивается новое спортивное движение – школьная спортивная лига. Только в прошлом году ее участниками стали 130 тыс. школьников. Теперь к ней смогут присоединиться юные междуреченцы, новый спортивный комплекс будет этому только способствовать. Одновременно в нем смогут заниматься 500 человек. Здесь созданы все условия для ребят, которые будут тренироваться, становиться профессионалами и прославлять Кузбасс на спортивных аренах», – цитирует главу региона Сергея Цивилева на церемонии открытия сайт правительства Кузбасса.

«Звездный» включает 25-метровый бассейн на восемь дорожек, маленький бассейн для детей, скалодром высотой 12,5 метров, универсальный спортзал с местами для зрителей, обустроены хореографический и тренажерный залы, детская комната, мини-гостиница.

Спорткомплекс станет постоянной базой для пловцов. Глубина 25-метрового бассейна – от 1,8 м до 2,9 м. Здесь планируется проведение всероссийских соревнований по плаванию на короткой воде. Качество воды будет контролировать собственная лаборатория. Предусмотрены рабочие места для медицинских работников, несколько помещений выделено под лечебный комплекс: инфракрасную камеру, фито-бочки, солярий и массажный кабинет.

В универсальном спортивном зале для зрителей предусмотрены трибуны. Игровое поле 20х40 м с высотой потолка 12,5 м способно принимать соревнования любого ранга, в том числе и международные. Большие состязания по боксу, вольной борьбе, настольному теннису и художественной гимнастике тоже будут проходить в «Звездном». Высота потолков зала позволит тренироваться с любым видом инвентаря – лента или булава не зацепятся за потолок.

Воспитанники спортивных школ по футболу и игровым видам спорта также будут проводить здесь тренировки и соревнования. А на скалодроме совершенствовать свои навыки смогут юные туристы детско-юношеского центра. В распоряжении спортсменов – просторные раздевалки, душевые. Для тренеров оборудованы отдельные кабинеты.

350 кв. метров занимает тренажерных зал, который оборудован функциональными тренажерами на разные группы мышц. Зал оборудован инвентарем и для любителей силового тренинга. Посещать тренировки одновременно смогут 40 человек.

Общая площадь здания – более 8 тыс. кв. м. Стоимость объекта составила более 800 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов, более 142 млн рублей направила Распадская угольная компания.

Спорткомплекс уже прошел проверку всех контролирующих структур. Ведется набор персонала.

Также благоустроена прилегающая территория: рядом появился сквер, где обновили дорожки, установили скамейки, высадили деревья и кустарники, и три новые детские площадки, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что с начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе будет введено 20 новых крупных спортивных объектов. 15 из них уже работают в рамках подготовки к 300-летию образования Кузбасса, включая спорткомплекс «Кузнецкий лед» в Новокузнецке и ФОК «Металлург» в Белове, ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове.

На сегодняшний день оборудованы 14 площадок ГТО, более 80 спортивных площадок по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива», 120 уличных физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе». В августе 2021 года в областном центре открылся новый ледовый спортивный комплекс «Сосновый», а в пгт Грамотеино в рамках нацпроекта «Демография» – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Колмогоровский».