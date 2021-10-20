Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что ФБР проводила обыски в домах его родственников в США с целью найти «деньги Путина», после чего из дома были украдены «пара бутылок водки» и «прокисший джем».

Дома, в которых проходили обыски, бизнесмен назвал заброшенными. «Хочется спросить: ****** (нецензурный аналог слова много – прим. ВЗГЛЯД) ли денег (президента России Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ********** (украденных – прим. ВЗГЛЯД) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», – написал Дерипаска в Telegram.

По словам бизнесмена, бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах «конечно, не сам», а при помощи «тупиц из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно». Бизнесмен напомнил об уровне госдолга США, который составляет почти 30 трлн долларов, а также о «воссоединении Китая с Тайванем» и утрате Вашингтоном ядерных технологий в мировой энергетике.

«Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут», – отметил бизнесмен.

Действия ФБР бизнесмен списывает на «запредельную тупость» части американского истеблишмента, которая подводит Соединенные Штаты к очередному кризису.

При этом, по его словам, Россия стремится к единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой, но «в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается».

Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Сначала начались обыски в огороженном двухэтажном особняке по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, Вашингтон. Они заняли более десяти часов. Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР начали выносить из дома коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные внедорожники и уехали. Также они забрали припаркованный у дома черный джип Ford Edge.

Чуть раньше завершились обыски в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Пока американские спецслужбы работали, улица была перекрыта. Сотрудники ФБР также выносили из дома коробки с вещами. Погрузив их в фургон, они уехали в сопровождении автомобилей с мигалками. Агенты ФБР отказались комментировать произошедшее, однако представитель бизнесмена сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались. Известно также, что на фоне обысков стоимость акций «Русала» упала на 4,09%.