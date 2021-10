Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников Путин поручил изучить возможность производства топлива на Сахалине Путин предложил выплачивать в ДФО 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка 18 октября 2021, 16:52

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям 1 млн рублей для приобретения жилья при рождении третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба Кремля. «Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО. Доклад правительство должно предоставить до 1 ноября 2021 года. Кроме того, глава Путин поручил до этого же срока рассмотреть вопрос о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет. «Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков)», – сказано в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Ранее Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной.

Песков указал на сложности общения с Зеленским 17 октября 2021, 14:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН. «И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент. Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины. Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США 16 октября 2021, 07:58

Фото: Elizabeth Morris/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом». Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику. Кузнецова поддержала инициативу о гражданстве для детей от смешанных браков 15 октября 2021, 18:12 Текст: Вера Басилая

Вице-спикер Госдумы, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поддержала идею предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков, это может облегчить решение важных вопросов для многих семей. «Как минимум, это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, порой жизненно важных вопросов – с лечением и с другими. Поэтому, я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой. Вместе с тем, она призвала внимательно проработать это предложение, «обсудить все подводные камни» и начать реализовывать. Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что родившиеся от браков россиян с иностранцами дети должны автоматически получать российское гражданство независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, данную инициативу планируется реализовать в рамках поддержки соотечественников. Новые правила выезда детей за рубеж начали действовать в России 17 октября 2021, 00:55

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В России вступил в силу приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, сообщили в пресс-центре МВД. В МВД сообщили, что с 17 октября вступает в силу приказ «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ». При этом «ранее действующий приказ утрачивает силу», передает ТАСС. По новым правилам законный представитель, заявивший о запрете вывоза ребенка из России, сможет вывозить ребенка за рубеж, но в том случае, если является гражданином России. Если он иностранец, то ребенок не сможет выехать из страны. Срок рассмотрения заявления снизился с пяти рабочих дней до двух. Напомним, в начале октября МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны. В Общественной палате оценили новые правила, отметив, что они позволят упростить процедуру для опекунов. Дети получили ожоги из-за игры с противогазом в Астраханской области 16 октября 2021, 22:17 Текст: Антон Антонов

В поселке Сизый Бугор четверо детей получили ожоги, играя с найденным противогазом и элементами к нему, сообщили в администрации губернатора Астраханской области. В заброшенном здании трое мальчиков и девочка «подобрали противогаз и элементы к нему», сообщили в администрации. Из-за «манипуляций» с находкой «произошел хлопок», дети получили ожоги. Двое госпитализированы в среднетяжелом состоянии – у них ожоги лиц, предплечий и голеней первой-второй степени (поражено 7% и 10% соответственно). Двое других детей получили ожоги кистей рук и голеней и отпущены на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости». Подросток ранил себя из гранатомета в Мордовии 16 октября 2021, 13:33 Текст: Вера Басилая

В селе Атемар Лямбирского района Мордовии 17-летний подросток случайно ранил себя при срабатывании гранатомета, пострадавший госпитализирован, на месте происшествия работают следователи, сообщили в региональном МВД. «Телесные повреждения молодой человек получил в результате сработки ручного гранатомета. Пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит ФАН сообщение ведомства. По информации ведомства, в гараже у места инцидента правоохранители нашли еще одно такое же огнестрельное оружие, сейчас там взрывотехники и сотрудники уголовного розыска. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом у подростка мог оказаться гранатомет. Ранее ФАН писало об угрозе стрельбы в школах Мордовии. Информация о готовящихся терактах в в групповых родительских чатах не подтвердилась. Также полиция начала проверки после угрозы в соцсетях устроить стрельбу в школах Москвы. Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие 16 октября 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян получил на 95 день рождения в подарок от президента России Владимира Путина часы. «Уже выразил благодарность (Валерию) Карпину, дело за «Спартаком». Надо ждать победы и хорошей, качественной игры, чтобы не только мы сами, но и игроки получили удовольствие. С днем рождения поздравили президенты ФИФА и УЕФА. Путин подарил часы, было приятно получить столько поздравлений. Осталось идти дальше», – цитирует Симоняна РИА «Новости». Симонян – это олимпийский чемпион 1956 года в составе СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир за историю клуба. За достижения в футболе его он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Массовое отравление школьников произошло в Клину 16 октября 2021, 15:45 Текст: Вера Басилая

Клинская городская прокуратура начала проверку после информации о массовом отравлении школьников: в медицинские учреждения обратились 20 детей, сообщили в прокуратуре Московской области. «Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», – говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее массовое отравление произошло в гимназии Брянска, в больницу с признаками кишечной инфекции обратились 20 учеников. Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей 16 октября 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких», заявил директор центра Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что название «наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют». По его мнению, «М» значит «маленькие», передает РИА «Новости». Ранее стало известно, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом. В Кремле рассказали о планах Путина по ревакцинации от COVID-19 17 октября 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Ревакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендаций специалистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В данном случае все зависит от совета специалистов», – заявил Песков в эфире канала «Россия 1». Он отметил, что не сомневается в планах Путина на ревакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о высоком уровне антител к коронавирусу. Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации. Путин пообещал выделить Подмосковью 10 млрд рублей на дороги 18 октября 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым пообещал выделить 10 млрд рублей на строительство транспортных узлов. «Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками», – цитирует РИА «Новости» президента. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством, 10 млрд долларов будут выделены региону на строительство транспортных узлов. Ранее Путин поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга. Путин принял участие в переписи населения онлайн 15 октября 2021, 17:56 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг. Глава государства также обратился к россиянам, призвав их активно участвовать в переписи. «Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», – цитирует ТАСС Путина. Напомним, в России стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично. Они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку. Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Для его заполнения нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником 17 октября 2021, 10:22 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ. «Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнерства», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы «Нева» и «Таврида», ЦКАД в Подмосковье. По его словам, теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями. Глава государства, подчеркнул необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы. Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго. Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется отремонтировать рекордный для Вологодской области объем – 409 км региональных дорог и 32 км муниципальной дорожной сети, общая стоимость работ составит порядка 8,6 млрд рублей. Путин заявил о необходимости комплексного внедрения услуг социальной газификации 18 октября 2021, 15:06 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым высказался за необходимость внедрения комплексных услуг по прокладке газовых труб и предоставления оборудования домовладениям. «Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», – приводит его слова ТАСС. По словам Воробьева, газификация в Московской области составляет 96%, а программа социальной газификации затрагивает 300 тысяч человек. «В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», – доложил губернатор Московской области. По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Определен максимальный размер пособия по уходу за ребенком на 2022 год 18 октября 2021, 07:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тыс. рублей. Согласно документу, всего для расширения пособия на более чем 1,5 тыс. рублей из бюджета выделят 169,5 млрд рублей, передает РИА Новости. Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Таким образом, оно составит 19981 рубль. Ранее Минтруд назвал новые правила выплат семьям с детьми.