Грузинские СМИ сообщили об убийстве в Тбилиси гражданки России

Сдача экзамена на краповый берет в учебном центре Росгвардии закончилась скандалом

Главный совет «Краповых беретов» разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае. Ранее появилась информация, что при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.

«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему», – приводит ТАСС слова основателя традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, главы Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергея Лысюка.

Как сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в ходе недавней сдачи на краповый берет в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили «своих» на машинах.

«Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Пару десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ, в том числе, преодоления себя», – написал Коц в своем Telegram-канале.

«Спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье», – сообщил военный корреспондент.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Известиям», что между бойцами спецподразделений на состязаниях за получение краповых беретов драк не было.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений – это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем», – сказал Грибакин.

Комментируя информацию, что бойцы спецназа решили снять краповые береты в знак протеста, представитель Росгвардии отметил: «Краповые береты – это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.

Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.

Ранее в СМИ появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет.