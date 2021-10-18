Госдеп США уличили в незнании цветов флага Украины

Украинские пользователи Twitter выразили возмущение в связи с тем, что американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета украинского флага в анимационном ролике про Крым.

«Может быть, лучше сначала выучить цвета украинского флага? Это показывает всю суть американской политики», – приводит РИА «Новости» слова пользователя AndrewVo.

«Почему перевернуты наши национальные цвета?!» – возмутился NestorVolya.

«Флаг переверните, чудики», – написал V80_Kyiv.

Накануне американская миссия при ОБСЕ опубликовала в Twitter анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. При этом авторы публикации изобразили флаг Украины вверх тормашками.

Напомним, историк Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД