Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины

Вице-премьер Оверчук встретился с советником Байдена по нацбезопасности

В Вашингтоне состоялась встреча замглавы правительства России Алексея Оверчука с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Оверчук сообщил, что вел переговоры не только в Госдепе, но и в Совете национальной безопасности Белого дома. На встречу «зашел» Салливан, с которым Оверчук также провел беседу. Оценивая консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, Оверчук сказал, что это «тоже была очень хорошая, откровенная встреча», на которой стороны «обозначили и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше». Он оценил встречу «как продуктивную», передает ТАСС.

Вице-премьер полагает, что Москва и Вашингтон должны продолжать прямые контакты, «избегать посредников», объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. По его словам, США «очень заинтересованы в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались», Россия «открыта для этого».

Оверчук подчеркнул, что «ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше». Он указал, что встречи с представителями администрации США в Вашингтоне «на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва».

Вице-премьер указал, что между Россией и США «с января по июль товарооборот составил 19,8 млрд долларов, и это рекордная цифра». Страны «могут до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», заявил он. В Россию ввозятся «прежде всего автомобили, летательные аппараты, это электронная продукция, это машины, эти группы товаров», а «российский экспорт – это металлы, это сырьевые больше товары».

Оверчук заявил, что российский и американский бизнес имеют взаимный интерес к работе друг с другом, об этом свидетельствует в том числе товарооборот между двумя странами, который в 2021 году возрос на 40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, «американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России». Как рассказал Оверчук, представители американского бизнеса, с которыми он встречался в Вашингтоне, говорят, что «все, что нужно – это чтобы были единые правила, понятные правила, и они одинаково ко всем применялись». «Это то, что, собственно, в России и происходит», – подчеркнул Оверчук, добавив, что «американский бизнес очень здраво смотрит на возможности работы в России, очень позитивно смотрит на возможности работы в России».

При этом американские деловые круги фактически не поднимали тему санкций Вашингтона в отношении Москвы на состоявшейся в пятницу встрече с Оверчуком. «Все компании, которые здесь были сегодня, они работают в России, они абсолютно понятные компании – Apple, Google, Microsoft, Caterpillar, Boeing. Может, я кого-то не назвал, но не со зла, поверьте», – сказал он после встречи с представителями бизнеса США в Американо-российском деловом совете.

Вице-премьер также считает, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и США, эта тематика будет теперь прорабатываться министерствами обеих стран. Он рассказал, что в четверг утром провел переговоры с американским спецпосланником по вопросам климата, бывшим госсекретарем Джоном Керри, «это была очень позитивная, очень интересная встреча», даже «многообещающая».

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.