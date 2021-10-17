Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины

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17 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца TUT.BY/Youtube
Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против? Подробности...
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США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

В Киеве считают экс-прокурора Крыма государственной изменницей Дмитрий Макеев/РИА Новости
На африканских островах Кабо-Верде, куда назначена послом Наталья Поклонская, задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата. Известие воодушевило Киев, который ждет выдачи экс-прокурора «оккупированного» Крыма. Почему США нарушают международные нормы и угрожает ли российскому дипломату что-то подобное? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

Леонид Севастьянов
Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов
Свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины человеком и человека общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Экологический фундаментализм похож на «хождение в народ»

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до жутко благородного и осознанного поедания тараканов, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды – вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 16 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
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    Аркадий Комаров: На зарубежных рынках россиян никто не ждет

    номинальный партнер


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    на ваш взгляд


    На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?

    Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины

    17 октября 2021, 19:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в своем Twitter видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками.

    «Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым», – говорится в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.

    К публикации также прикреплен анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага, авторы видео перепутали цвета местами и изобразили желтый цвет сверху, а синий – снизу.

    Ранее США осудили решение России провести перепись населения в Крыму.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


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    Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
    		    16 октября 2021, 01:24
    Фото: Данил Айкин/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.

    По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».

    15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (67)
    Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
    		    15 октября 2021, 13:53
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.

    В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    «Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.

    В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.

    Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (138)
    Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
    		    15 октября 2021, 16:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

     

    «Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».

    «После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.

    «Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

    «Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.

    В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».

    Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.

    Коментарии (51)
    Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
    		    16 октября 2021, 07:58
    Фото: Elizabeth Morris/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».

    Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду. 

    Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.

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    США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
    		    16 октября 2021, 00:53
    Фото: U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.

    По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.

    «Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).

    В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.

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    Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца
    		    15 октября 2021, 19:23
    Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве.

    «Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

    Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

    Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.

     

    Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee.

    Коментарии (5)
    Украина ввела санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе

    15 октября 2021, 20:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе, сообщают украинские СМИ.

    В ходе заседания СНБО утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, участвовавших в голосовании в Госдуму России и организовывавших выборы в Донбассе и Крыму, передает «Страна.ua».

    Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.

    17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

    Коментарии (15)
    США осудили решение России провести перепись населения в Крыму
    		    16 октября 2021, 12:42
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    США осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, сообщило американское посольство на Украине.

    В сообщении ведомства в Twitter говорится, что США «осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    Ранее ЕС осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров.

    В Крыму посоветовали ЕС заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (22)
    В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану

    15 октября 2021, 15:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

    По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник заявил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.

    О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии. 

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    В Крыму планируют ввести QR-коды
    		    14 октября 2021, 21:07
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

    «Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.

    Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.

    В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.

    В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.

    До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.

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    Новак опроверг сообщения о выпрашивании нефти у России властями США

    15 октября 2021, 06:58

    Текст: Антон Никитин

    Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

    «По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией», – приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о том, обращались ли представители США к России с соответствующими предложениями.

    В пятницу в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на топливо. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.

    Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.

    В среду президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

    В прошлую пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в Соединенных Штатах подорожал до рекордного за семь лет уровня.

    В прошлую среду Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

    В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.

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    Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения
    		    15 октября 2021, 17:55
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Украина может попытаться повлиять на перепись населения в России через крымских татар», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу Киев пригрозил ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения в Крыму.

    «Украинские власти могут попросить «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) подговорить живущих в Крыму татар не участвовать в переписи, как бы показывая свою солидарность со сторонниками «Меджлиса», живущими на Украине», – считает представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

    По его мнению, «Меджлис» пользуется значительным влиянием на крымских татар на полуострове, и их отказ от участия в переписи существенно исказит результаты переписи в Крыму. «Однако это будет во вред самим крымским татарам – им могут сократить финансирование в рамках госпрограмм, когда власти увидят, что их число окажется меньше, чем раньше», – указал парламентарий.

    Впрочем, напомнил Цеков, крымские татары не хотели интегрироваться и в украинское общество, когда Крым еще принадлежал Украине. Такое их поведение связано не с властью, а с тем, что они хотят создать свою национальную автономию.

    В пятницу МИД Украины заявил, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    «Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.

    В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.

    Напомним, в пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Главу Евпатории отстранили от должности

    15 октября 2021, 19:50

    Текст: Валентина Григоренко

    Главу курортной Евпатории Романа Тихончука сняли с должности в связи с утратой доверия, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.

    «Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать», – сказал РИА «Новости» источник.

    По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым – «от спичек до простыней».

    Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов.

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    Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море

    15 октября 2021, 17:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море.

    «С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.

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    Вице-премьер Оверчук встретился с советником Байдена по нацбезопасности
    		    16 октября 2021, 02:30
    Фото: government.ru
    Текст: Антон Антонов

    В Вашингтоне состоялась встреча замглавы правительства России Алексея Оверчука с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Оверчук сообщил, что вел переговоры не только в Госдепе, но и в Совете национальной безопасности Белого дома. На встречу «зашел» Салливан, с которым Оверчук также провел беседу. Оценивая консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, Оверчук сказал, что это «тоже была очень хорошая, откровенная встреча», на которой стороны «обозначили и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше». Он оценил встречу «как продуктивную», передает ТАСС.

    Вице-премьер полагает, что Москва и Вашингтон должны продолжать прямые контакты, «избегать посредников», объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. По его словам, США «очень заинтересованы в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались», Россия «открыта для этого».

    Оверчук подчеркнул, что «ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше». Он указал, что встречи с представителями администрации США в Вашингтоне «на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва».

    Вице-премьер указал, что между Россией и США «с января по июль товарооборот составил 19,8 млрд долларов, и это рекордная цифра». Страны «могут до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», заявил он. В Россию ввозятся «прежде всего автомобили, летательные аппараты, это электронная продукция, это машины, эти группы товаров», а «российский экспорт – это металлы, это сырьевые больше товары».

    Оверчук заявил, что российский и американский бизнес имеют взаимный интерес к работе друг с другом, об этом свидетельствует в том числе товарооборот между двумя странами, который в 2021 году возрос на 40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, «американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России». Как рассказал Оверчук, представители американского бизнеса, с которыми он встречался в Вашингтоне, говорят, что «все, что нужно – это чтобы были единые правила, понятные правила, и они одинаково ко всем применялись». «Это то, что, собственно, в России и происходит», – подчеркнул Оверчук, добавив, что «американский бизнес очень здраво смотрит на возможности работы в России, очень позитивно смотрит на возможности работы в России». 

    При этом американские деловые круги фактически не поднимали тему санкций Вашингтона в отношении Москвы на состоявшейся в пятницу встрече с Оверчуком. «Все компании, которые здесь были сегодня, они работают в России, они абсолютно понятные компании – Apple, Google, Microsoft, Caterpillar, Boeing. Может, я кого-то не назвал, но не со зла, поверьте», – сказал он после встречи с представителями бизнеса США в Американо-российском деловом совете.

    Вице-премьер также считает, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и США, эта тематика будет теперь прорабатываться министерствами обеих стран. Он рассказал, что в четверг утром провел переговоры с американским спецпосланником по вопросам климата, бывшим госсекретарем Джоном Керри, «это была очень позитивная, очень интересная встреча», даже «многообещающая».

    Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.

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