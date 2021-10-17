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Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины
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Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в своем Twitter видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками.
«Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым», – говорится в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.
К публикации также прикреплен анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага, авторы видео перепутали цвета местами и изобразили желтый цвет сверху, а синий – снизу.
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Ранее США осудили решение России провести перепись населения в Крыму.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
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Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».
Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
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Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.
По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.
«Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).
В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.
Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца
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Американский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве.
«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.
Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee.
Украина ввела санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе
Украинский совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе, сообщают украинские СМИ.
В ходе заседания СНБО утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, участвовавших в голосовании в Госдуму России и организовывавших выборы в Донбассе и Крыму, передает «Страна.ua».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
США осудили решение России провести перепись населения в Крыму
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США осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, сообщило американское посольство на Украине.
В сообщении ведомства в Twitter говорится, что США «осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее ЕС осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров.
В Крыму посоветовали ЕС заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану
Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник заявил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Новак опроверг сообщения о выпрашивании нефти у России властями США
Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.
«По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией», – приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о том, обращались ли представители США к России с соответствующими предложениями.
В пятницу в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на топливо. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.
В среду президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.
В прошлую пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в Соединенных Штатах подорожал до рекордного за семь лет уровня.
В прошлую среду Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения
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«Украина может попытаться повлиять на перепись населения в России через крымских татар», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу Киев пригрозил ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения в Крыму.
«Украинские власти могут попросить «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) подговорить живущих в Крыму татар не участвовать в переписи, как бы показывая свою солидарность со сторонниками «Меджлиса», живущими на Украине», – считает представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
По его мнению, «Меджлис» пользуется значительным влиянием на крымских татар на полуострове, и их отказ от участия в переписи существенно исказит результаты переписи в Крыму. «Однако это будет во вред самим крымским татарам – им могут сократить финансирование в рамках госпрограмм, когда власти увидят, что их число окажется меньше, чем раньше», – указал парламентарий.
Впрочем, напомнил Цеков, крымские татары не хотели интегрироваться и в украинское общество, когда Крым еще принадлежал Украине. Такое их поведение связано не с властью, а с тем, что они хотят создать свою национальную автономию.
В пятницу МИД Украины заявил, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Главу Евпатории отстранили от должности
Главу курортной Евпатории Романа Тихончука сняли с должности в связи с утратой доверия, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.
«Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым – «от спичек до простыней».
Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов.
Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море
Американское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море.
«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Вице-премьер Оверчук встретился с советником Байдена по нацбезопасности
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В Вашингтоне состоялась встреча замглавы правительства России Алексея Оверчука с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Оверчук сообщил, что вел переговоры не только в Госдепе, но и в Совете национальной безопасности Белого дома. На встречу «зашел» Салливан, с которым Оверчук также провел беседу. Оценивая консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, Оверчук сказал, что это «тоже была очень хорошая, откровенная встреча», на которой стороны «обозначили и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше». Он оценил встречу «как продуктивную», передает ТАСС.
Вице-премьер полагает, что Москва и Вашингтон должны продолжать прямые контакты, «избегать посредников», объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. По его словам, США «очень заинтересованы в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались», Россия «открыта для этого».
Оверчук подчеркнул, что «ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше». Он указал, что встречи с представителями администрации США в Вашингтоне «на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва».
Вице-премьер указал, что между Россией и США «с января по июль товарооборот составил 19,8 млрд долларов, и это рекордная цифра». Страны «могут до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», заявил он. В Россию ввозятся «прежде всего автомобили, летательные аппараты, это электронная продукция, это машины, эти группы товаров», а «российский экспорт – это металлы, это сырьевые больше товары».
Оверчук заявил, что российский и американский бизнес имеют взаимный интерес к работе друг с другом, об этом свидетельствует в том числе товарооборот между двумя странами, который в 2021 году возрос на 40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, «американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России». Как рассказал Оверчук, представители американского бизнеса, с которыми он встречался в Вашингтоне, говорят, что «все, что нужно – это чтобы были единые правила, понятные правила, и они одинаково ко всем применялись». «Это то, что, собственно, в России и происходит», – подчеркнул Оверчук, добавив, что «американский бизнес очень здраво смотрит на возможности работы в России, очень позитивно смотрит на возможности работы в России».
При этом американские деловые круги фактически не поднимали тему санкций Вашингтона в отношении Москвы на состоявшейся в пятницу встрече с Оверчуком. «Все компании, которые здесь были сегодня, они работают в России, они абсолютно понятные компании – Apple, Google, Microsoft, Caterpillar, Boeing. Может, я кого-то не назвал, но не со зла, поверьте», – сказал он после встречи с представителями бизнеса США в Американо-российском деловом совете.
Вице-премьер также считает, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и США, эта тематика будет теперь прорабатываться министерствами обеих стран. Он рассказал, что в четверг утром провел переговоры с американским спецпосланником по вопросам климата, бывшим госсекретарем Джоном Керри, «это была очень позитивная, очень интересная встреча», даже «многообещающая».
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.