Заступившегося за ребенка подростка избили старшеклассники в Нижегородской области

Заступившегося за ребенка подростка в Нижегородской области избили учащиеся старших классов, сообщают СМИ.

Старшеклассники требовали у 10-летнего мальчика 5 тыс. рублей, за него вступился школьник, и его сильно побили, пишет «Комсомольская правда».

«Он сказал, что как вымогал деньги, так и будет вымогать. Я начинаю отходить, и тут мне вдруг резко прилетает кулак в глаз. У меня все помутнело, а в глазах начало сверкать, я «потерялся», а меня начали дальше добивать. Он бил мне в лицо и в голову», – раскрыл подробности подросток.

После нападения один глаз пострадавшего перестал видеть, также у него зафиксировали перелом лицевых костей. Врачи не дают гарантий, что глаз у подростка снова будет видеть.

Издание отмечает, что старший инспектор ПДН отдела МВД по Балахнинскому району Екатерина Богдарина стала убеждать пострадавшего, что «ничего страшного не произошло», а обидчики не виноваты.

По факту давления со стороны сотрудника полиции и по факту самого происшествия проверку начал Следственный комитет.