Жителей Нижегородской области напугал памятник молодоженам

В городе Павлово Нижегородской области установили памятник молодоженам, он вызвал бурную реакцию местных жителей, они начали обсуждать монумент в социальных сетях.

«Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули», – цитирует одного из комментаторов ФАН.

Пользователи отметили, что такую композицию могли сделать и учащиеся пятых классов на уроках труда.

Автор фотографий Александр Тягин сообщил агентству, что памятник видит впервые, и он у него вызвал чувство стыда.

«Обидно, что такой город как наш, город мастеров, художников и умельцев, мог такое «выкинуть». Просто тот, кто принимал эскиз, отнесся к этому проекту махнув рукой», – добавил он.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке. Его продали с аукциона за 2,6 млн рублей.