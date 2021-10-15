После нового конфликта в столичном метро возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после конфликта пассажиров на станции метро «Текстильщики», сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков» несколько агрессивных мужчин принялись приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры.

«В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», – указали в СК.

В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку.

СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры.