Рособрнадзор решил вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике в школах

Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», – передает ТАСС слова Музаева на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.

По его словам, Рособрнадзор не предполагает увеличение числа обязательных предметов для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

«Позиция Минпросвещения и наша – та модель, которая существует, она самодостаточна. Мы не планируем вводить какой-то дополнительный обязательный предмет», – сказал Музаев.

«В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли похожа сдача [ЕГЭ] точно на ковидные две сессии или мы вернемся в старый формат», – добавил он.

Музаев добавил, что Рособрнадзор планирует в 2022 году провести экзамены для девятых классов в привычном формате по четырем предметам.

«Наше предложение, которое мы отдаем министерству просвещения – вернуться к порядкам, которые были: проводить экзамены в девятых классах в полном формате, как это было и раньше. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Поэтому я бы попросил всех учителей, родителей и учеников готовиться к тому, что в этом году будет четыре экзамена. Два обязательных – русский и математика. И два предмета по выбору», – сказал Музаев.

По его словам, Рособрнадзор не рассматривает формат дистанционной сдачи ЕГЭ в 2022 году.

«Дистанционный формат сдачи экзамена не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид», – сказал он.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что проведение обязательных ЕГЭ по другим предметам, кроме математики и русского языка, пока не планируется.