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Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента
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Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер.
Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер.
Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин.
Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).
При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах.
В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
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Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
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Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС.
В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в телеграм-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
Напомним, 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.
Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Путин допустил цену 100 долларов за баррель нефти
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Президент России Владимир Путин считает, что цена за баррель нефти может достичь 100 долларов, об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Вполне возможно», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее Путин заявил, что Россия – ответственный участник ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.
С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Ралли на нефтяном рынке усилилось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.
Мировые цены на нефть во вторник незначительно снизились в рамках коррекции после ралли предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% – до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 80,41 доллара за баррель.
Путин о финансируемой Газпромом радиостанции: Каждый второй имеет там иностранный паспорт
Президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что в России есть СМИ, которые занимают критическую позицию в отношении властей и финансируются при этом из государственных источников.
«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или внж. Работает, ничего», – приводит его слова Regnum.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. На 2020 год 66% всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг», 33,2% акций принадлежит «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (ЭМХК) и 0,8% акций принадлежит физическим лицам.
Нуланд назвала встречу в администрации президента России продуктивной
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
«Очень продуктивно», – сказала Нуланд, выйдя из здания администрации президента, передает РИА «Новости».
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Путин объяснил американской ведущей увеличение поставок газа в Европу
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели разъяснил американской ведущей, что российская сторона увеличивает поставки в Европу.
«Красивая женщина, симпатичная, я ей говорю одно, а она – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. <...> Вы сейчас сказали: «Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу». Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром – на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%», – заявил Путин.
Видео выступления российского лидера опубликовано в Telegram-канале RIA Kremlinpool.
Также в среду Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Пашинян оценил встречу с Путиным
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».
Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве
Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе.
«Нет, нет, нет, три Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», – ответил он на слова ведущей форума о том, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью три Маха, передает «Интерфакс».
Ранее Путин сообщил, что «уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы».
Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России
Санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает.
«Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Путин объяснил, за что осужден Навальный
Блогер Алексей Навальный попал в тюрьму не за политическую деятельность, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что подобные деяния должны иметь «какие-то последствия для тех, кто это делает».
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Нуланд сфотографировалась у администрации президента с ожидавшими ее людьми
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд при выходе из здания администрации президента России сфотографировалась с двумя ожидавшими ее молодыми людьми.
На улице к ней подошли два молодых человека и попросили сделать совместное фото, Нуланд с улыбкой согласилась и по очереди сфотографировалась с ними, передает РИА «Новости».
После замгоссекретаря США подошла к своему кортежу, забрала документы и пошла по Варварке в сторону Зарядья в сопровождении американского посла и других сотрудников дипмиссии США.
Ранее Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Захарова отметила «некоторые подвижки» в диалоге России и США
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Некоторые подвижки по ряду вопросов наметились в российско-американских отношениях после приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
«Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она отметила, что Нуланд по итогам визита в российскую столицу увезла с собой в Вашингтон «достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения». «Произошла, в общем-то, такая инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что не Россия создавала эти вопросы. «В данном случае это ответственность США, их инициатива, те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то <…> движение вперед <…> невозможно, потому что ситуация заблокирована. Это и двусторонние отношения, и целый ряд дипломатических вопросов, которые требуют безотлагательного решения», – пояснила официальный представитель МИД.
В среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны России Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.
В Кремле отметили, что «подобные контакты своевременны и необходимы», призвав «не сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности», так как «слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». В Кремле напомнили, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей, которые были достигнуты двумя президентами» России и США.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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