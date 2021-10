Элтон Джон стал первым музыкантом, попадавшим в топ-10 британских хит-парадов шесть десятилетий

Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) стал первым музыкантом, который на протяжении шести десятилетий попадал в топ-10 британских музыкальных чартов, сообщила британская компания Official Charts company составляющая британские музыкальные хит-парады.

Рекорд исполнителю помогла установить композиция Cold Heart (Pnau Remix), записанная совместно с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой. Сингл был выпущен 13 августа и сейчас находится на второй строчке в британском хит-параде, передает ТАСС.

Таким образом, 74-лентий композитор обогнал Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, песни которых оказывались в первой десятке британских хит-парадов на протяжении пяти десятилетий.



В Британии песни Элтона Джона попадали в топ-10 британских чартов 33 раза. Впервые это произошло с песней Your Song в 1971 году. Тогда она заняла седьмую строчку, а спустя более 30 лет, в 2002 году, – четвертую. На первую строчку хит-парадов всего попало семь синглов Элтона Джона. Самым популярным стал двойной Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, который был выпущен в 1997 году после трагической смерти в автокатастрофе в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997).

Ранее сообщалось, что Элтон Джон и другие знаменитости попали в «досье Пандоры», опубликованное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).