В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» ВОЗ до конца 2021 года

Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.

По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.

Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.

Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».

«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».

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