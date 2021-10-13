США не пригласили Россию на встречу по борьбе с киберпреступностью

Соединенные Штаты не пригласили Россию на встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью, в которой, как ожидается, примут участие более 30 стран, сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном консультациям, которые пройдут в среду и четверг.

«В этом первом раунде переговоров [по борьбе с киберпреступностью] мы не приглашали Россию принять участие по целому ряду причин, включая различные ограничения. Однако, как я уже отметила, мы ведем активные консультации с Россией, но к участию на данной конкретной площадке она не была приглашена», – передает ТАСС слова чиновника.

«Но это не исключает возможности ее участия в будущих [встречах], когда мы будем проводить подобные сессии», – добавила представитель исполнительной власти.

В число участников консультаций в среду и четверг войдут, в частности, представители Бразилии, Израиля, Италии, Канады, Польши, Франции, Украины, Швеции, ЮАР, Южной Кореи, Японии, ряда других стран, а также Евросоюза.

По словам американского чиновника, Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются действующих с ее территории преступных элементов, использующих компьютерные вирусы-вымогатели.

«Мы действительно ждем от российского правительства того, чтобы оно занялось нейтрализацией преступной деятельности, в которой используются вирусы-вымогатели, со стороны действующих лиц, находящихся внутри России. Могу доложить, что у нас в [двусторонней] экспертной группе [по кибербезопасности] были откровенные и профессиональные обмены мнениями, в ходе которых мы (США) изложили такие свои ожидания. Мы также поделились с Россией информацией насчет преступной деятельности с использованием вирусов-вымогателей, совершаемой с ее территории. Мы видели некоторые шаги [в этой области], сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий», – заявила представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне.

Она отказалась приводить подробности. «Я не буду вдаваться в дальнейшие детали относительно первоначальных шагов, которые мы (США) видели сделанными. Я отметила, что у нас (России и США) были очень откровенные и прямые обсуждения. И в контексте данных обсуждений мы видели шаги, сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий», – сказала американский чиновник.

«Как вы знаете, группа экспертов США и Кремля, которую [с американской стороны] возглавляет Белый дом, была сформирована президентом [Джо] Байденом и президентом [Владимиром] Путиным [по итогам июньского двустороннего саммита в Женеве]. Так что Соединенные Штаты напрямую взаимодействуют с Россией по вопросу о вирусах-вымогателях. Президент [Байден] очень ясно говорил о мобилизации ресурсов всех министерств и ведомств [американского правительства] в целях противодействия вирусам-вымогателям <...>», – отметила ведущая брифинга.

Как она утверждала, Вашингтон и Москва создали «выделенный канал» для проведения «сфокусированных и откровенных обсуждений» темы кибербезопасности, поскольку есть «ряд преступных элементов, действующих из России» и применяющих вирусы-вымогатели. «И мы (американские власти) поделились информацией о конкретных преступных элементах внутри России, и Россия сделала первоначальные шаги. И мы также будем ждать продолжения в этой сфере», – добавила представитель администрации США.

Между тем посол России в США Анатолий Антонов во вторник подчеркнул, что Москва отвечает «на все озабоченности», которые Вашингтон передает «по установленным каналам» в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов «есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности». Антонов затронул эту тему, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета.

Ранее руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в интервью The Washington Post заявила, что Соединенные Штаты и Россия должны вести диалог по кибербезопасности в рамках общеправительственных усилий.