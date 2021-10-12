Исполнился год обещанию Зеленского уйти в отставку

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12 октября, вторник | Последнее обновление — 12:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине.
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Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину.
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Исполнился год обещанию Зеленского уйти в отставку
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С момента публичного обещания президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост главы государства, если вооруженный конфликт в Донбассе не будет остановлен, прошел год, напомнили СМИ.
«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну – значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал Зеленский ровно год назад в ходе интервью Стивену Сакуру, ведущему программы HardTalk телевизионного канала Би-би-си, об этом напомнило агентство «Украинские новости».
Тогда Зеленский выразил уверенность, что неподконтрольные Киеву территории будут возвращены, иначе бы он «не шел в президенты Украины».
Ранее Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно второго срока на посту главы государства. Президент подчеркнул, что хотел бы остаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. При этом он добавил, что в программе пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить, практически не осталось.
Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
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«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
На Украине заявили о начале газового кризиса
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На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
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«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
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Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского
В Сети украинцы подвергли критике видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии «Слуга народа» во Львовской области, на ней находился и украинский лидер Владимир Зеленский.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал репортаж со съезда партии, в котором показана церемония вручения партийных «премий», а также закрытая вечеринка, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, передает РИА «Новости».
Видео вызвало негодование отклик украинских пользователей в комментариях под видео в YouTube.
«Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», – написала Mironova Svetlana.
«Пир во время чумы!» – возмутился Pesotto25.
«Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило», – написала пользователь Olha Hohol.
«А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!» – возмутилась Ксения Любимова.
Ранее читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.
Украина получила от США новые партии наступательного оружия
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Украина получила новые партии летального оружия из США, сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович отметил, что американский борт привез на Украину «много высокоточного наступательного оружия», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, в составе которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИДе также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления
В учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях Ивано-Франковска на западе Украины нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ, заявил мэр города Руслан Марцинкив.
«У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – написал он в своем Facebook.
Марцинкив отметил, что уже состоялось внеочередное заседание местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Непривитым гражданам Украины запретили пользоваться общественным транспортом
Из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом, сообщает минздрав страны.
Речь идет об общественных межобластных перевозках – автобусах, поездах и самолетах. Запрещено пользоваться общественным транспортом также тем, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости».
Ранее на Украине вступили в силу новые карантинные нормы. Теперь после выхода из «зеленой» зоны вакцинированные граждане могут избежать ограничений. Новые правила начали действовать с 20 сентября. Ограничения начнут вводить только после перехода страны в «желтую» зону.
На территории Украины теперь действуют только два вида сертификатов: «желтый» – для получивших один компонент препарата от COVID-19, и «зеленый» – для завершивших курс вакцинации.
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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«Если бы регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения, то вопроса о коррумпированности отдельных чиновников не возникло бы», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Ранее на Украине заявили о начале газового кризиса на фоне высоких цен на топливо.
«Неделю назад правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.
При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.
Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».
«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с «Нафтогазом», – предположил эксперт.
«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы. На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из «Нафтогаза», министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».
При этом, по словам собеседника, «вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения». «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».
«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг».
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Позже в Закарпатской области Украины также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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«Нормандская четверка» договорилась об организации встречи глав МИД
В ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), сообщил Елисейский дворец.
Париж сообщил, что стороны «договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной», передает РИА «Новости».
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время трехсторонней беседы договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав МИД, передает ТАСС.
Зайберт отметил, что разговор с Путиным состоялся после видеоконференции Меркель и Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались минские договоренности, Меркель, Макрон и Зеленский «подчеркнули необходимость полностью реализовать» их, а также «решения парижского саммита».
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
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Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Меркель подготовку к саммиту по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Переговоры касались подготовки к саммиту в «нормандском формате», сообщается в посте в Twitter, опубликованном президентом Украины.
«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4», – говорится в посте.
По словам политика, Украина, Франция и Германия хотят достигнуть договоренности относительно установления мира. Твит сопровождается фото, демонстрирующем, что переговоры прошли в онлайн-формате.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешней властью Украины бессмыслены, так как эти люди постоянно меняют свою позицию, пытаясь угодить другим странам.
Украина запретила российским борцам участвовать в турнире ММА в Киеве
Украина добилась запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве.
«Наше главное требование к GAMMA относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично: здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу», – приводятся слова президента UF (MMA) Владимира Тесли на портале sportarena.com.
Соревнования должны были проходить в Греции, затем в Грузии, но страны отказались принимать чемпионат из-за эпидемиологической ситуации. В Украине заявили о желании провести турнир, но без российских спортсменов.
Напомним, петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
Зеленский счел «нормандский» формат единственным для урегулирования в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в рамках «нормандского» формата (Германия, Франция, Россия и Украина) можно урегулировать ситуацию в Донбассе.
В ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский выразил полную поддержку «нормандскому формату». По его мнению, кроме этого формата «больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины». Он сказал, что хотел бы провести «предметную» встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Зеленским, а после – с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились об организации встречи глав МИД стран «нормандской четверки».
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ЕС назвал интеграцию энергорынка одной из главных целей работы с Украиной
Полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок ЕС является одной из основных целей сотрудничества, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Симсон отметила, что у нее и министра энергетики Украины Германа Галущенко была «возможность хорошо побеседовать несколько недель назад в Брюсселе». В частности, интеграция включает синхронизацию электросетей. Во вторник состоится саммит ЕС – Украина, на котором собираются обсудить и вопросы, связанные с энергетикой, передает РИА «Новости».
Напомним, США обещали помочь сближению Украины с ЕС через энергоинфраструктуру. Стороны заявляли о намерении «укрепить защиту важнейшей энергетической инфраструктуры страны от кибератак и физических атак, а также иного вредоносного влияния, направленного на то, чтобы помешать Украине удовлетворить потребности граждан в энергетической сфере».
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