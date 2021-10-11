Онищенко прокомментировал статью про «кражу» формулы AstraZeneca

Журналистам британского таблоида Sun, написавшим о якобы «краже» Россией формулы западной вакцины от коронавируса, необходимо пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 нужно уволить за потерю профпригодности, заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, пояснив, что такой тип вакцин, как «Спутник V», был разработан еще в 2012 году.

Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки «Спутника V».

«Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности. Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS – ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», – передает РИА Новости слова Онищенко.

По его словам, разработанный тогда такой тип вакцин просто не доводили до стадии испытаний, потому что в этом не было необходимости.

«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует – разбирайтесь со своими», – отметил эксперт.

При этом Онищенко подчеркнул, что его больше беспокоит, что, имея вакцины, Россия отстает от Англии почти в два раза по охвату вакцинации. «Это плохо», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.

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