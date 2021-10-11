Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2021 год стали канадско-американский экономист Дэвид Кард, а также исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенсом, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Награду разделили на две части, одну из них вручат Карду «за его эмпирический вклад в экономику труда». Ангрист и Имбенс удостоены второй половины премии «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщает ТАСС.

Церемония в 2021 году проходит онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон (1,14 млн долларов по текущему курсу).

Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 30-летия Государственного банка Швеции, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года. Потомки основателя премии не поддерживают данную номинацию.

Шведские эксперты подчеркивали, что догадаться о победителе в этой номинации особенно сложно, так как в мире существует не менее 250 достойных претендентов на премию. В своих прогнозах шведы называют специалиста в области гендерного экономического неравенства из Гарвардского университета Клаудию Голдин, американку Сьюзан Эйти, изучающую процесс принятия решений в турбулентные времена, и их соотечественницу Энн Крюгер, описывающую рентоориентированное поведение и его последствия. Также достойны премии бельгийка Марианна Бертран (расовая и гендерная дискриминация на рынке труда) и канадско-американская исследователь Джанет Карри (влияние государственной политики по борьбе с бедностью на здоровье и благополучие детей).

Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Пока самым молодым лауреатом является Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал американец Леонид Гурвич.

Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом Альфреда Нобеля и диплом.

В прошлом году премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.