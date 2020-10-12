Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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В Америке ищут способ победить Китай без войны

Отношения между США и Китаем будут главным конфликтом XXI века Susan Walsh/АР/ТАСС
Корифеи американской дипломатии призывают Соединенные Штаты прекратить воспринимать международные отношения как глобальный Дикий Запад. Вашингтон обязан играть по правилам даже против своих врагов. Только так он может их победить, не умерев сам и не унеся с собой в могилу весь остальной мир. Почему наглость США обеспокоила даже американских экспертов?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

       12 октября 2020, 12:53
    Фото: twitter.com/nobelprize
    Текст: Алина Назарова

    Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон, сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.

    Награда вручена специалистам «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук в Twitter.

    «Аукционы есть повсюду, они оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Лауреаты в области экономических наук этого года – Пол Милгром и Роберт Уилсон – усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», – пояснил Нобелевский комитет, передает ТАСС.

    Там добавили, что «Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты».

    Основанная в 1968 году по случаю 30-летия Государственного банка Швеции, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, награда формально не может считаться нобелевской, поскольку Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал. Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов, передает ТАСС.

    Шведские эксперты подчеркивали, что догадаться о победителе в этой номинации особенно сложно, так как в мире существует не менее 250 достойных претендентов на премию. В своих прогнозах шведы называли американского экономиста, профессора Массачусетского технологического института Джошуа Ангриста, который известен исследованиями в области регулирования рынка труда и в сфере образования, его занимающегося политэкономией коллегу по институту Дарона Аджемоглу, специализирующегося на макроэкономике американца Роберта Барро, а также француза Филиппа Агьона и канадца Питера Хауитта, развивших теории Йозефа Шумпетера (1883-1950) об экономическом росте.

    Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Пока самым молодым лауреатом является Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал американец Леонид Гурвич.

    Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом Альфреда Нобеля и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в новом формате – онлайн.

    Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.

    Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.

    Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.

    Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

    Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».


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