В России издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля 12 октября 2020, 12:53

Фото: twitter.com/nobelprize

Текст: Алина Назарова

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон, сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук. Награда вручена специалистам «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук в Twitter. «Аукционы есть повсюду, они оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Лауреаты в области экономических наук этого года – Пол Милгром и Роберт Уилсон – усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», – пояснил Нобелевский комитет, передает ТАСС. Там добавили, что «Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты». BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020 Основанная в 1968 году по случаю 30-летия Государственного банка Швеции, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, награда формально не может считаться нобелевской, поскольку Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал. Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов, передает ТАСС. Шведские эксперты подчеркивали, что догадаться о победителе в этой номинации особенно сложно, так как в мире существует не менее 250 достойных претендентов на премию. В своих прогнозах шведы называли американского экономиста, профессора Массачусетского технологического института Джошуа Ангриста, который известен исследованиями в области регулирования рынка труда и в сфере образования, его занимающегося политэкономией коллегу по институту Дарона Аджемоглу, специализирующегося на макроэкономике американца Роберта Барро, а также француза Филиппа Агьона и канадца Питера Хауитта, развивших теории Йозефа Шумпетера (1883-1950) об экономическом росте. Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Пока самым молодым лауреатом является Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал американец Леонид Гурвич. Вручение награды состоится 10 декабря в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом Альфреда Нобеля и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в новом формате – онлайн. Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр. Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях