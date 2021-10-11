Климкин допустил возможность «гибридного» мира Украины с Россией

Пушков указал на сходство антироссийского популизма Польши и Украины

«Польская элита рассматривает свою страну исключительно как инструмент противоборства с Россией и действует в ущерб собственным национальным интересам», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков. Ранее польские СМИ сообщили о том, что план польских властей проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» окажется выгодным для России.

«Антироссийский популизм Польши имеет много общего с политической линией Украины», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, «обе страны выстраивают свою национальную идентичность как антитезу России». «Разница лишь в том, что до конца XX века Украина не имела собственной государственности, а Польша либо сама с ней расставалась, приглашая на правление курфюрстов Саксонии, либо использовала ее безответственно, в результате чего неоднократно ее лишалась», – пояснил сенатор.

Пушков обратил внимание на то, что за последние десятилетия польская политическая элита и дипломатия не выдвигали ни одной серьезной инициативы, за исключением направленных против России и ее интересов. «Это характерная черта польской дипломатии. Возникает ощущение, что, если бы не было России, Польша просто потеряла бы смысл своего существования. Польская элита рассматривает свою страну исключительно как инструмент противоборства с Россией на европейской арене», – отметил он.

Собеседник также подчеркнул глубоко иррациональный характер политического мышления польских властей. «Они абсолютизируют прошлое. На юбилейной сессии Генассамблеи ООН в 2015 году я был свидетелем того, как президент Польши Анджей Дуда снова возвращался к теме 1939 года, хотя с тех пор прошло уже больше 80 лет. Но, видимо, никакой другой повестки дня, кроме исторических споров с Россией, у Варшавы нет», – констатировал он.

«На этом фоне беспрерывно звучат безумные теории о том, что Россия виновна во взрыве самолета, в котором летел бывший президент Польши Лех Качиньский, хотя для этого нет никаких оснований, – указывает Пушков. – Но, к сожалению, такие идеи находят благодатную почву в этой стране: об этом снимают фильмы, пишут книги и говорят по телевидению».

По мнению сенатора, «корни деструктивного политического мышления Варшавы лежат в ее нежелании нести ответственность за собственную историю, поэтому она возлагает ее на Россию». «Отсюда – абсолютно иррациональная борьба с «Северным потоком – 2», от запуска которого Польша наверняка могла получить какие-то выгоды. Сюда же относится стремление проложить канал через Балтийскую косу с целью преодоления зависимости от Москвы», – отметил он.

«Контрпродуктивность этой идеи признают даже польские эксперты. Ведь больше всех от прокладки канала выиграют россияне, поскольку Калининградский порт – самый крупный в этом регионе, – считает собеседник. – Выходит, что для Польши главное – хотя бы попытаться нанести «удар» по России, зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам». «Это даже не столько популизм, сколько очень глубокая идеология, которая деформирует понимание Польшей своих приоритетов и интересов», – резюмировал Пушков.

Ранее польские СМИ заявили, что возможная реализация планов председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.

Gazeta Wyborcza напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».

«Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», – передает РИА «Новости» текст статьи (перевод представлен «ИноСМИ»).

Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль. Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство, несомненно, нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.

Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые повлечет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.