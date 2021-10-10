Авиаэксперт оценил возможную причину крушения самолета с парашютистами в Татарстане

«В самолет L-410 невозможно вместить больше 19 пассажиров. Но в любом случае надо дождаться результатов расследования причин авиакатастрофы», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя возможные причины падения самолета L-410 в Татарстане.

«Предельно установленная вместимость самолета марки L-410 составляет 19 пассажиров. Кроме того, ограничения устанавливаются по максимальной взлетной массе», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Но в любом случае даже если речь идет о перевозке парашютистов с целью их десантирования, на этапе взлета они должны размещаться в креслах, оборудованных привязными ремнями, – пояснил эксперт. – В самолете L-410 нет конфигурации, которая позволила бы вместить большее количество людей, чем установлено конструкцией самолета».

По словам Пантелеева, ответственность за вылет самолета с перегрузом, который окончился катастрофой, однозначно должен нести командир воздушного судна. «При этом оснований для принятия тех или иных решений касательно самого воздушного судна я на данный момент не вижу, – уточнил он. – Выводы можно будет делать только тогда, когда будут выявлены проблемы в типовой конструкции самолета. Но если речь идет о человеческом факторе, который привел к трагедии, то говорить о выводе этого самолета из эксплуатации рано».

«Как правило, сначала проводится детальное расследование причин авиапроисшествия, после чего уже делаются выводы», – резюмировал собеседник.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 21 парашютист и двое членов экипажа. Семеро выживших были деблокированы из самолета. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. В авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров.

«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения», – сказал источник ТАСС. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

По данным представителя экстренных служб, 16 человек погибли при падении самолета, семеро госпитализированы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел к месту крушения самолета L-410 в Мензелинском районе. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

Напомним, 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, включая экипаж. Четверо из них погибли, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Главред портала Avia.Ru Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолет модели L-410 является лучшим в региональном сегменте и замены ему нет.

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