Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», – заявил Рабинович.

Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить «глупые решения», мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на «тупую» антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.

Накануне экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому посоветовал «не спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.

Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.

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