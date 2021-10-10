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Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», – заявил Рабинович.
Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить «глупые решения», мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на «тупую» антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
Накануне экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому посоветовал «не спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
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Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы
На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.
Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».
Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.
В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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В крови умершего депутата Рады Полякова нашли метадон
Метадон найден в крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова, обстоятельства и причины смерти должны выяснить следствие, сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.
«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», - написала Янченко в своем Telegram-канале.
Она также заявила в эфире телеканала «Украина 24», что эти данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников. По ее словам, не нужно пока «приплетать сюда политический контекст».
«Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие», – заявила Янченко.
Ранее стало известно, что украинские правоохранительные органы разрабатывают две версии смерти депутата Рады Антона Полякова, следователи считают, что он мог сам отравиться чем-то, либо его отравили.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
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Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
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Украинский дипломат назвал всех российских журналистов террористами
Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.
После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.
«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил: «Да, пропагандистские террористы».
Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду».
Зеленскому посоветовали «не спать» после контракта Газпрома с Венгрией
Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру) Зеленскому, (премьер-министру Денису) Шмыгалю и всем остальным», – передает РИА «Новости» мнение Москаля, высказанное в эфире «Пятого канала»
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Кроме того, в четверг стало известно о планах Болгарии заключить с Газпромом новый долгосрочный контракт о поставках голубого топлива в Болгарию. В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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СБУ вручила Медведчуку новые подозрения в госизмене и терроризме
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Руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку огласили новое подозрение.
Медведчук подозревается по статьям о государственной измене и содействии терроризму, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы СБУ Ивана Баканова.
Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР.
В начале сентября суд принял решение продлить домашний арест Медведчуку до 31 октября.
3 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Разумков нацелился на место Зеленского
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Дмитрий Разумков, которого Верховная рада отправила в отставку с поста спикера парламента Украины, заявил о президентских амбициях.
Его спросили, будет ли у него собственный политический проект. Разумков ответил, что «будет делать», если увидит «доверие людей». Комментируя предстоящие выборы президента, он сказал, что на данный момент «кампании нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Однако, как подчеркнул экс-спикер Рады, «многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории государства не было случая, чтобы глава Верховной рады стал президентом». Разумков сказал, что «амбиции точно есть», иначе он «не занимался бы политикой» и «не шел иногда против системы». Он добавил, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку Разумкова. Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины.
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