В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского

В Раде усомнились в существовании Украины в середине XXI века

Экс-депутат Рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала заявил, что Украина может не дожить до 2050 года.

Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами, передает РИА «Новости».

«Тут [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тыс. паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель», – посетовал Мураев.

По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.

Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны «с такой историей и территорией». В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.

В прошлую субботу в Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана».

В июле заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в период с 2016 по 2020 год российское гражданство получили почти 1 млн граждан Украины. В МИД подчеркнули, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.