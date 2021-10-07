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В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского
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Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.
«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Путин призвал соблюдать контрактные обязательства по прокачке газа через Украину
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Президент России Владимир Путин заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, считает Путин.
«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается... Но я прошу этого не делать», – высказался он.
Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
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Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
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На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Пескова спросили о традиции Путина «проставляться» в день рождения
Президент Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, а традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
«Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а в администрации это тем более рабочий день», – передает РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Он также предположил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. По словам представителя Кремля, обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону.
На уточняющий вопрос, дарят ли они главе государства подарки, Песков сказал, что «иногда дарят» – когда происходят «какие-то очные личные встречи». «Сегодня будет по ВКС совещание», – пояснил Песков.
На вопрос, присылают ли в последнее время подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля ответил: «Когда как».
«Я, по крайней мере, сейчас не имею информации на этот счет», – уточнил он.
Ранее мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения.
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября.
«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября.
Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – пояснила пресс-секретарь Белого дома.
В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении. Он также отметил, что саммит пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия) давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки.
«Эта практика (европейских партнеров) еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится.
«За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – считает Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
В ходе совещания президент добавил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе – ФРГ – за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. «Это 131,8% к прошлому году», – пояснил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Россия всегда являлась и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, холодная зима привела к нехватке запасов природного газа в европейских хранилищах. «Быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию», – сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
В Раде усомнились в существовании Украины в середине XXI века
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Экс-депутат Рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала заявил, что Украина может не дожить до 2050 года.
Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами, передает РИА «Новости».
«Тут [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тыс. паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель», – посетовал Мураев.
По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.
Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны «с такой историей и территорией». В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.
В прошлую субботу в Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана».
В июле заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в период с 2016 по 2020 год российское гражданство получили почти 1 млн граждан Украины. В МИД подчеркнули, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.