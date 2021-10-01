Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии В Грузии заявили о готовившейся сторонниками Саакашвили провокации Соратник Саакашвили заявил о скором освобождении экс-президента мирным путем 1 октября 2021, 21:07 Текст: Вера Басилая

Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем. «Мы верим, что Саакашвили будет освобожден мирным, конституционным путем», – приводит РИА Новости слова Капанадзе возле здания тюрьмы в Рустави, куда был помещен экс-президент. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием украинского гражданина Саакашвили в Грузии. В сети было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны». Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, 19:03

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили. По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости». Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Саакашвили заявил, что приехал в Грузию 1 октября 2021, 08:18

Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он. Официального подтверждения этому нет. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он. Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать. Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери. Названо место пребывания Михаила Саакашвили 1 октября 2021, 16:48

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он. По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной». «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он. Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину 1 октября 2021, 10:18

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе полагает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «блефует своим «возвращением» после восьмилетнего отсутствия на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили устроил клоунаду. Но даже если он реально прокрался, то собрать 100 тыс. человек на площади в Тбилиси он не сможет. И никто его из собственных сторонников защищать не будет. Не будет никакого общенационального движения «Саакашвили с нами!», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. По его словам, «увеличить численность избирателей от своей партии «Единое национальное движение» Саакашвили не сможет, это устойчивые 12-13%». «На самом деле он мобилизует пассивных противников своей партии, которые не хотели идти на местные выборы 2 октября или не собирались, а сейчас, скорее всего, пойдут голосовать против него», – считает Петрэ Мамрадзе. «То есть его появление в Грузии не принесет пользы и «националам». Они это знают и внутри клянут Саакашвили», – сказал он. Отвечая на вопрос, скажется ли появление Саакашвили, гражданина Украины, негативно на отношениях Тбилиси и Киева, эксперт усомнился в этом. «Все уже знают, что это человек блефа», – отметил эксперт. «Саакашвили где-то, если он в Грузии, в итоге арестуют. Принять его обратно на должность Украине будет трудно», – прогнозирует он. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Появились первые кадры задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:20

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО. По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны 1 октября 2021, 09:46 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Между тем сам Саакашвили призвал собраться в центре Тбилиси 3 октября. В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем – жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. МВД Грузии: Саакашвили не покидал пределов Украины 1 октября 2021, 14:28 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной». «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он. Александр Дарахвелидзе отказался комментировать видео экс-президента, на котором тот говорит, что якобы находится в Батуми. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». В Грузии назвали возможность потерять «безвиз» с Евросоюзом ложью 29 сентября 2021, 19:16 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Сообщения о возможной утрате Грузией безвизового режима с ЕС являются «большой ложью», заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Грузия полностью выполняет взятые на себя обязательства, никакого механизма приостановки «безвиза» не будет», – сказал глава грузинской дипломатии. По его словам, в последнее время в ЕС очень позитивно оценивают выполнение Грузией требований либерального визового режима. По словам Давида Залкалиани, на 75% сократилось число граждан Грузии, которые ищут убежище в Европе. «Наша интеграция с ЕС, в том числе по свободной торговле и визовой либерализации, является необратимым процессом. Мы выполняем все наши обязательства», – сказал глава МИД Грузии. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Грузия приступила к реализации плана по сближению Азербайджана и Армении 29 сентября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, на днях предложивший посредничество Азербайджану и Армении, в среду направился с визитом в Баку, а вскоре посетит Ереван, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Желаю внести позитивный, пусть небольшой, вклад в восстановление доверия (между Баку и Ереваном)», – заявил председатель правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди». «В этом процессе я сделаю все возможное», – сказал он. Ираклий Гарибашвили сообщил о «доверительных отношениях» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «В ближайшем будущем посещу Армению», – сказал он. Ранее он предложил соседним странам «Тбилисскую платформу» для переговоров. Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных. «Это был беспрецедентный случай успешной медиации», – заявил Ираклий Гарибашвили. По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили «перманентную форму и характер». Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии 1 октября 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров. Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости». Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС. Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин. Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили 1 октября 2021, 12:31 Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда, по некоторым данным, прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Там, где Саакашвили, там – цирк, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос ... Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)». Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента из заключения 1 октября 2021, 19:53 Текст: Дмитрий Александров

Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили ранее говорил, что, если его арестуют, народ Грузии его освободит. Призываю общественность победить завтра на местных выборах, а третьего выйти на улицы и праздновать победу. Пора кончать с (правящей партией) «Грузинской мечтой»,– заявил он. По данным телеканала «Пирвели» Саакашвили арестовали в Тбилиси и содержится в тюрьме в Рустави, где усиленно охраняется силами МВД.



Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Стало известно о месте задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал, сообщил грузинский телеканал «Пирвели». По его данным, экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, после чего там появились стражи порядка. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя, передает ТАСС. Ранее было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. До этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщал, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». В Грузии заявили о готовившейся сторонниками Саакашвили провокации 1 октября 2021, 21:17 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Сейчас можно говорить, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует», сказала Цулукиани в интервью телекомпании «Имеди». «Чтобы это оформить, нужна победа на выборах 2 октября», – отметила она. Как сказала Цулукиани, «провокации удалось избежать благодаря операции правоохранительных органов», арестовавших Саакашвили. Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство после сообщений о задержании экс-президента Грузии, который также является украинским гражданином. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».