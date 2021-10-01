Соратник Саакашвили заявил о скором освобождении экс-президента мирным путем

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Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

Очереди на британских заправках сохраняются по сей день Vuk Valcic/SOPA Images/Sipa US/Reuters
Гигантские очереди на заправках, преследования и попытки захвата бензовозов, закрытие предприятий, школ и университетов. Все это не постапокалиптический голливудский триллер, а сегодняшняя реальность в Великобритании. Как до такого дошло и при чем здесь решения, принятые британским правительством для ограничения миграции? Подробности...
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У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...

Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
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Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Соратник Саакашвили заявил о скором освобождении экс-президента мирным путем

    1 октября 2021, 21:07

    Текст: Вера Басилая

    Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

    «Мы верим, что Саакашвили будет освобожден мирным, конституционным путем», – приводит РИА Новости слова Капанадзе возле здания тюрьмы в Рустави, куда был помещен экс-президент.

     

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием украинского гражданина Саакашвили в Грузии.

    В сети было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».


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    В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили

    29 сентября 2021, 17:12

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат.

    Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии».

    Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты».

    «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она.

    По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны».

    Коментарии (29)
    Михаила Саакашвили задержали в Грузии
       1 октября 2021, 19:03
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.

    «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.

    По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».


    «У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».

    Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (87)
    Саакашвили заявил, что приехал в Грузию
       1 октября 2021, 08:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.

    Официального подтверждения этому нет.

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он.

    Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать.

    Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.

    Коментарии (15)
    Названо место пребывания Михаила Саакашвили
       1 октября 2021, 16:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров

    Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он.

    По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

    «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.

    Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.

    Коментарии (2)
    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину
       1 октября 2021, 10:18
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе полагает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «блефует своим «возвращением» после восьмилетнего отсутствия на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили устроил клоунаду. Но даже если он реально прокрался, то собрать 100 тыс. человек на площади в Тбилиси он не сможет. И никто его из собственных сторонников защищать не будет. Не будет никакого общенационального движения «Саакашвили с нами!», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «увеличить численность избирателей от своей партии «Единое национальное движение» Саакашвили не сможет, это устойчивые 12-13%».

    «На самом деле он мобилизует пассивных противников своей партии, которые не хотели идти на местные выборы 2 октября или не собирались, а сейчас, скорее всего, пойдут голосовать против него», – считает Петрэ Мамрадзе.

    «То есть его появление в Грузии не принесет пользы и «националам». Они это знают и внутри клянут Саакашвили», – сказал он.

    Отвечая на вопрос, скажется ли появление Саакашвили, гражданина Украины, негативно на отношениях Тбилиси и Киева, эксперт усомнился в этом.

    «Все уже знают, что это человек блефа», – отметил эксперт.

    «Саакашвили где-то, если он в Грузии, в итоге арестуют. Принять его обратно на должность Украине будет трудно», – прогнозирует он.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Коментарии (8)
    Появились первые кадры задержания Саакашвили
       1 октября 2021, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.

    По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (9)
    МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны

    1 октября 2021, 09:46

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Между тем сам Саакашвили призвал собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем – жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию.

    Коментарии (7)
    МВД Грузии: Саакашвили не покидал пределов Украины

    1 октября 2021, 14:28

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

    «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.

    Александр Дарахвелидзе отказался комментировать видео экс-президента, на котором тот говорит, что якобы находится в Батуми.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (5)
    В Грузии назвали возможность потерять «безвиз» с Евросоюзом ложью

    29 сентября 2021, 19:16

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сообщения о возможной утрате Грузией безвизового режима с ЕС являются «большой ложью», заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия полностью выполняет взятые на себя обязательства, никакого механизма приостановки «безвиза» не будет», – сказал глава грузинской дипломатии.

    По его словам, в последнее время в ЕС очень позитивно оценивают выполнение Грузией требований либерального визового режима.

    По словам Давида Залкалиани, на 75% сократилось число граждан Грузии, которые ищут убежище в Европе.

    «Наша интеграция с ЕС, в том числе по свободной торговле и визовой либерализации, является необратимым процессом. Мы выполняем все наши обязательства», – сказал глава МИД Грузии.

    Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан.

    Коментарии (1)
    Грузия приступила к реализации плана по сближению Азербайджана и Армении

    29 сентября 2021, 09:09

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, на днях предложивший посредничество Азербайджану и Армении, в среду направился с визитом в Баку, а вскоре посетит Ереван, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Желаю внести позитивный, пусть небольшой, вклад в восстановление доверия (между Баку и Ереваном)», – заявил председатель правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди».

    «В этом процессе я сделаю все возможное», – сказал он.

    Ираклий Гарибашвили сообщил о «доверительных отношениях» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    «В ближайшем будущем посещу Армению», – сказал он.

    Ранее он предложил соседним странам «Тбилисскую платформу» для переговоров.

    Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных.

    «Это был беспрецедентный случай успешной медиации», – заявил Ираклий Гарибашвили.

    По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили «перманентную форму и характер».

    Коментарии (1)
    Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии

    1 октября 2021, 20:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.

    Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».

    Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС.

    Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.

    Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (6)
    Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили

    1 октября 2021, 12:31

    Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда, по некоторым данным, прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Там, где Саакашвили, там – цирк, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос ... Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)».

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

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    В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента из заключения

    1 октября 2021, 19:53

    Текст: Дмитрий Александров

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили ранее говорил, что, если его арестуют, народ Грузии его освободит. Призываю общественность победить завтра на местных выборах, а третьего выйти на улицы и праздновать победу. Пора кончать с (правящей партией) «Грузинской мечтой»,– заявил он.

    По данным телеканала «Пирвели» Саакашвили арестовали в Тбилиси и содержится в тюрьме в Рустави, где усиленно охраняется силами МВД.



    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

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    Стало известно о месте задержания Саакашвили

    1 октября 2021, 20:35

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал, сообщил грузинский телеканал «Пирвели».

    По его данным, экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, после чего там появились стражи порядка. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя, передает ТАСС.

    Ранее было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    До этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщал, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

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    В Грузии заявили о готовившейся сторонниками Саакашвили провокации

    1 октября 2021, 21:17

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сейчас можно говорить, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует», сказала Цулукиани в интервью телекомпании «Имеди».

    «Чтобы это оформить, нужна победа на выборах 2 октября», – отметила она.

    Как сказала Цулукиани, «провокации удалось избежать благодаря операции правоохранительных органов», арестовавших Саакашвили.

    Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство после сообщений о задержании экс-президента Грузии, который также является украинским гражданином.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

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