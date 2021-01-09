Минсельхоз решил распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Минсельхоз России намеревается распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которую ранее эта программа не затрагивала, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минсельхозом разработан проект изменений, предусматривающий предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленном комплексе на данных сельских территориях не менее двух лет», – сообщили в министерстве ТАСС.

Проект предусматривает увеличение размера кредита на строительство жилого дома до 5 млн рублей для субъектов, участвующих в программе. «В настоящее время документ проходит согласование», – добавили в Минсельхозе.

Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом. Целью программы является повышение качества жизни на селе. Она действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.

Программа распространяется на все сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью постоянно проживающего населения до 30 тыс. человек.