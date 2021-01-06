Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.

«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.

Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.

Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.

В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.

Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.

При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.