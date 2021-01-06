Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса

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6 января, среда | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром сократил транзит газа через Украину
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.
«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.
Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.
Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.
В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников
Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ.
По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua.
Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля.
«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.
Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она.
Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Газпром сократил транзит газа через Украину
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Газпром снизил транзит газа через Украину примерно со 180 млн кубометров в сутки в конце декабря примерно до 130 млн кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», – добавил Макогон в Facebook.
Ранее сообщалось, что транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году. «Оператор ГТС Украины» отмечал, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.
Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Украине придется вернуть МВФ в 2021 году больше денег, чем получит
Украина в 2021 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,7 млрд долларов долгов, при этом Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.
График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда. Наиболее крупные платежи – по 430 млн долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре. При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение 5 млрд долларов в течение полутора лет.
В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.
При этом в мае в Верховной раде объявляли о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.
В Крыму указали на захват Украины американцами
Украина перестала быть самостоятельным государством и находится под внешним управлением, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Службы внешней разведки Украины (СБУ) о возможном вторжении России в Херсонскую область.
«Прогнозы свои они делают исключительно судя по себе. Если бы они были в ситуации, в которой оказались крымчане, то однозначно бы наступали. Их прогнозы – это их внутреннее состояние. Относительно захвата Украины, то ее давно захватили американцы. Украина перестала быть независимым государством и полностью управляется извне заокеанскими хозяевами, так что захват страны украинские спецслужбы проспали», – передает словам сенатора РИА «Новости».
Цеков выразил уверенность, что Крым сможет решить проблемы с водоснабжением с помощью Москвы и за счет своих внутренних ресурсов. По его словам, в этом направлении уже ведется серьезная работа.
Ранее в СБУ заявили, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Украина продолжила требовать возвращения подаренной Лаврову иконы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
«Украинская икона обожгла руки... российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин (сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад) Додик продолжает врать... Украина и дальше требует возвращения иконы», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее Додик заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.
Напомним, Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была «найдена в Луганске». Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины», при этом не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону. Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола.
Минздрав опроверг заявление о недостаточной проверке «Спутника V»
Решение о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.
Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата, передает РИА «Новости».
По словам замминистра, этот шаг был «абсолютно оправдан», так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки.
«По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями», – пояснил Фисенко.
Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата «Спутник V» дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.
«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», – добавил Фисенко.
В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также сообщал, что вакцина «Спутник V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием, не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
Напомним, о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna.
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал газете ВЗГЛЯД, что иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках.
После прививки Pfizer в Норвегии умерли два человека
В Норвегии умерли два человека, сделавшие прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Представители агентства проверят, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации. В агентстве добавили, что сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Это не первые сообщения о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
Нетаньяху призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле
Власти Израиля должны «немедленно ввести полный карантин» из-за коронавируса, иначе придется дорого заплатить, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он выразил уверенность, что правительство одобрит такое решение. По его словам, «Кнессет должен немедленно это принять». Как заявил Нетаньяху, любая задержка позволяет болезни распространяться еще быстрее. Минздрав предлагал ввести новые ограничения с 8 января, передает РИА «Новости».
Позднее власти страны сообщили, что правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер. Карантин вступит в силу с полуночи 7 января сроком на 14 дней.
Напомним, третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу 27 декабря, но предполагалось, что он продлится две недели. С 23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел обязательный карантин для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.
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Германия продлила карантин до конца января
Власти Германии продлевают карантин, ужесточенный 16 декабря в связи с распространением коронавируса, сообщила канцлер республики Ангела Меркель.
«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», – передает ТАСС слова канцлера.
Как сказала Меркель, жителям регионов Германии, в которых острая ситуация с коронавирусом, запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние, превышающее 15 километров.
С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые дорлжны были действовать как минимум до 10 января.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.
Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.
«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».
Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097. Всего в стране выявлено 3 308 601 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 685 723 человек, из них 23 055 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 445 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 59 951 человек.
Накануне, 5 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 246. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
У президента Армении выявили COVID-19
Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, сообщили в администрации армянского президента.
«Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.
В декабре сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.
В конце ноября российский Минздрав сообщал, что глава ведомства Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.
Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Беглов заявил об эффективности ограничительных мер в Петербурге
Ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость коронавирусом, заявил губернатор города Александр Беглов, отметив, что снижение заболеваемости позволит открыть театры.
«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», – цитирует РИА «Новости» Беглова. Он напомнил, что снижение заболеваемости позволит с 7 января открыть городские театры.
«Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения», – сказал губернатор.
За минувшие сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 842, Санкт-Петербурге – 3 649, Московской области – 1 131.
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V»
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде.
«Вопрос вакцинации всегда получает политическое измерение. В настоящий момент в мире около 100 вакцин проходят испытания. Сейчас миру необходимы миллиарды вакцин, существуют проблемы производства. Необходимо сделать так, чтобы прием определенной вакцины не превратился в политическое давление», – заявил Дачич.
Он отметил, что в Сербии есть возможность вакцинироваться препаратами из разных стран, передает ТАСС.
По словам Дачича, власти Сербии стремятся продемонстрировать доверие к процессу вакцинации. «Мы хотели показать, что доверяем вакцинации и таким образом предложить народу сделать то же самое», – заявил спикер парламента. В свою очередь Вулин заявил, что «принял вакцину, потому что верит врачам».
Отвечая на вопрос, возможны ли ограничения на путешествия из-за непризнания западными странами эффективности не регистрируемых ими вакцин, глава МВД Вулин заявил, что не исключает такого варианта. При этом он навал «бесчеловечным обусловливание передвижения людей выбором вакцины».
Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января.
Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.
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